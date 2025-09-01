CM Punk, Cody Rhodes & Co.? WWE bringt die ganz großen Stars 2026 nach Deutschland!

Die Superstars der WWE kommen 2026 zurück nach Deutschland. Im Rahmen der „Road to Royal Rumble“ wird es mehrere Live-Auftritte geben. Dabei sind auch Live-Übertragungen der Weekly-Shows Smackdown und RAW angekündigt. Wann und wo kann man die WWE 2026 live in Deutschland sehen und wie sieht es mit dem Ticket-Vorverkauf aus?

WWE 2026 in Deutschland: Termine für „Road To Royal Rumble“

Schon zu Beginn des kommenden Jahres kann man die besten Wrestling-Stars der Welt live in Deutschland sehen. Es sind 4 Termine angekündigt. Dabei wird es sowohl Live-Ausstrahlungen von Smackdown als auch von RAW geben. Das sind die Europa-Termine für 2026:

Donnerstag, 8. Januar: Quarterback Immobilien-Arena, Leipzig

Freitag, 9. Januar: Smackdown live in der Uber-Arena, Berlin

Samstag, 10. Januar: OVO Hydro, Glasgow, Schottland

Sonntag, 11. Januar: Royal Arena, Kopenhagen, Dänemark

Montag, 12. Januar: RAW live im PSD Bank Dome, Düsseldorf

Dienstag, 13. Januar: SAP-Arena, Mannheim

Donnerstag, 15. Januar: Newcastle in England

Freitag, 16. Januar: Smackdown live in London, Großbritannien

Samstag, 17. Januar: Danzig, Polen

Sonntag, 18. Januar: Nottingham, Großbritannien

Montag, 19. Januar: RAW live in Belfast, Nordirland

Wann gibt es die Tickets?

Noch steht nicht fest, wann der Ticket-Vorverkauf losgeht. Wie schon bei vergangenen Events sollen sich Fans in eine Mailing-Liste eintragen. Sobald es erste Informationen und einen Termin zum Ticket-Vorverkauf gibt, wird man per E-Mail informiert.

Die Deutschland-Shows am Freitag, den 9. Januar in Berlin und Montag, den 12. Januar in Düsseldorf werden live übertragen. Derzeit kann man hierzulande die wöchentlichen WWE-Shows mit einem Abonnement bei Bildplus live sehen. Im Free-TV werden Smackdown und RAW zeitversetzt bei ProSieben MAXX gezeigt. Welche Superstars zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Da es jedoch bei den Shows mit großen Schritten in Richtung Royal Rumble geht, dürften alle Hochkaräter aus dem WWE-Kader in Deutschland auftreten. Je nachdem, wie sich die Storys so entwickeln, können sich Fans also auf CM Punk, Cody Rhodes, Rhea Ripley und Co. freuen.