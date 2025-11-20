CoD Black Ops 7: Monster Energy Code einlösen

Alle Jahre wieder: Call of Duty: Black Ops 7 und Monster Energy starten erneut eine Kooperation, bei der ihr exklusive Ingame-Belohnungen erhalten könnt. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Codes einlöst, welche Belohnungen ihr bekommt und auf welchen Dosen ihr die Codes findet.
Monster Energy Codes in BO7 einlösen
Um die exklusiven Monster-Skins und weitere kosmetische Items zu erhalten, müsst ihr euch zuerst die richtigen Dosen kaufen. Der Code befindet sich immer unter der Dosenlasche. Folgende Geschmackssorten können Codes für Black Ops 7 haben:
- Ultra White
- Juiced Mango Loco
- Absolutely Zero (schwarze Dosenlasche)
- Ultra Fiesta Mango (schwarze Dosenlasche)
- Assault (schwarze Dosenlasche)
- The Doctor (silberne Dosenlasche)
- Zero Sugar Monster Energy
- Original Green Monster Energy
Dieses Mal gibt es zusätzlich eine Kooperation mit Müllermilch, durch die ihr noch weitere Rewards bekommen könnt. Ihr könnt die korrekten Monster Dosen auch an dem BO7-Logo erkennen:
Nachdem ihr eine der genannten Dosen gekauft und geprüft habt, ob es eine CoD-Aktionsdose ist, müsst ihr folgende Schritte absolvieren, um eure Rewards zu erhalten:
- Geht auf die CoD-Redeem-Seite. Wir haben sie euch verlinkt.
- Melde euch dort mit eurem Activision-Konto an und löst anschließend den Code ein.
- Wenn der Code gültig ist, werdet ihr auf eine Erfolgsseite weitergeleitet.
- Die Erfolgsseite bestätigt, welche Gegenstände ihr bekommen habt.
- Danach landet die Belohnung in eurem Ingame-Inventar. Wenn ihr euch beim Einlösen im Spiel befindet, müsst ihr CoD neu starten, sie im Inventar auftauchen.
Alle Monster Energy Rewards im Überblick
Insgesamt gibt es 5 exklusive Rewards, die ihr in der Kooperation mit Monster Energy bekommen könnt. Dabei bestimmen jedoch nicht die Codes auf den Dosen eure Belohnung, sondern die Menge an eingegebenen Codes. In folgender Reihenfolge erhaltet ihr die Belohnungen:
- Dose #1: Large Decal - Energy Flash
- Dose #2: Waffen-Bauplan - Peacekeeper MK1 Hyper Green
- Dose #3 Operator Skin - Green Fury
- Dose #4: Waffen-Bauplan - VS Recon Green Thunder
- Dose #5: Operator Skin - Daylight Ripper
Für jeden weiteren Code erhaltet ihr einen Double-XP-Token, der 15 Minuten aktiv bleibt.