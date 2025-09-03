CoD kommt ins Kino! Aber nur ein Teil verdient die große Leinwand

Paramount möchte mit Call of Duty die Kinoleinwand erobern.

Gemeinsam mit Activision soll die beliebte CoD-Reihe in einem Live-Action-Film auf die große Leinwand gebracht werden. Offen ist noch, welcher Teil der Reihe ins Kino kommt – oder ob sich die Verantwortlichen etwas komplett Neues ausdenken.

CoD im Kino: Acti(visi)on trifft auf Emotion

Paramount und Activision setzen mit dieser Verfilmung ein starkes Zeichen. Sie wollen nicht nur die charakteristischen Actionsequenzen der Spiele abbilden, sondern auch die emotionale Tiefe, die viele Spieler an Call of Duty schätzen. David Ellison, CEO von Paramount, beschreibt das Projekt als „Traum, der wahr wird“ und betont die Verantwortung, die mit diesem Vorhaben einhergeht (Quelle: Paramount).

Rob Kostich, Präsident von Activision, spricht von einem „cineastischen Moment“, der Maßstäbe setzen soll. Mit über 500 Millionen verkauften Exemplaren weltweit (Stand Oktober 2024) hat die Marke das Potenzial, ein echtes Blockbuster-Ereignis zu werden. Die Erwartungen sind hoch, und das GIGA-Team ist gespannt auf eure Wünsche, welcher Teil der Reihe verfilmt werden soll!

Kollege Robert weiß jetzt schon, welcher CoD-Teil unbedingt im Kino landen muss:

CoD 4: Modern Warfare bietet die perfekte Filmvorlage Über 20 CoD-Hauptteile gibt es inzwischen, aber meiner Meinung nach gibt es nur einen, den ich auf jeden Fall im Kino anschauen würde: Modern Warfare von 2007. Die Kampagne ist auch heute noch ein echter Kracher, hat unerwartete Wendungen, einige echt geniale Ideen und Szenarien und ein dramatisches Ende, das mich beim Spielen damals an den Rand der Tränen gebracht hat – was will ich mehr? Also, auf geht’s Hollywood! Robert Kohlick

Gaming x Filme: Ein Blick in die Zukunft

Videospielverfilmungen haben sich in den letzten Jahren bewährt. Projekte wie Super Mario Bros., Minecraft und Sonic the Hedgehog zeigen, dass es funktionieren kann. Paramount und Activision könnten mit ihrem gemeinsamen Film einen weiteren Hit landen.

Bisher gibt es keine genauen Informationen zur Handlung oder einem möglichen Release-Termin. Da das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt, ist vermutlich nicht vor 2027 mit dem Film zu rechnen. Eines steht jedoch fest: Die Gaming-Community wird das Geschehen genau im Auge behalten.