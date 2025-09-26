Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Columbo: Diese 9 Fälle muss jeder Krimi-Fan kennen

In 35 Jahren hat Columbo einige Fälle gelöst.
Das sind die besten Fälle von Inspektor Columbo. 

Schauspieler Peter Falk hat in seiner legendären Rolle als Inspektor Columbo zahlreiche Fälle im Fernsehen gelöst. In dieser Bilderstrecke stellen wir euch die 9 besten Folgen aus ganzen 35 Jahren Columbo vor. Los gehts mit...

Columbo

„Columbo“ im Stream

Streaming-Start: 20.02.1968
Genre: Drama, Krimi, Mystery
FSK: Ab 12 Jahren

Platz 9: Tödliches Comeback

Columbo: Tödliches Comeback.
Staffel 5 – Folge 1

In dieser Folge begeht der Ehemann einer Musical- und Theaterdarstellerin Selbstmord. Columbo glaubt aber an Mord und hinterfragt das Alibi der Frau.

Platz 8: Schwanengesang

Columbo: Schwanengesang.
Staffel 3 – Folge 7

Diesmal bekommt es Columbo mit einem Country-Sänger zu tun, der genug von seiner Frau hat. Dafür lässt er einen Flugzeugabsturz wie einen Unfall aussehen.

Platz 7: Momentaufnahme für die Ewigkeit

Columbo: Momentaufnahme für die Ewigkeit.
Staffel 4 – Folge 2

Der Mord an der Frau eines bekannten Fotografen kommt Columbo seltsam vor.

Platz 6: Zwei Leben an einem Faden

Columbo: Zwei Leben an einem Faden.
Staffel 2 – Folge 6

Dieser Fall hat es in sich: Eine Krankenschwester wird ermordet. Ist der angesehene Chirurg der Täter? Columbo ermittelt.

Platz 5: Wer zuletzt lacht

Columbo: Wer zuletzt lacht.
Staffel 9 – Folge 2

Die Herausgeberin eines Männermagazins verschwindet. Columbo hat den untreuen Partner der Frau im Auge.

Platz 4: Wenn der Schein trügt

Columbo: Wenn der Schein trügt.
Staffel 5 – Folge 5

Dieser Fall stellt Columbo vor eine schwierige Aufgabe: Der Chef eines Bühnenmagiers wird unter ungewöhnlichen Umständen ermordet. Ist der Inspektor schlauer als der clevere Meister der Magie?

Platz 3: Alter schützt vor Morden nicht

Columbo: Alter schützt vor Morden nicht.
Staffel 7 – Folge 1

Hat eine Krimi-Autorin einen Mann in ihrem Haussafe erstickt? Columbo ermittelt und stößt auf ein wasserdichtes Alibi. Ist sie doch nicht die Täterin?

Platz 2: Meine Tote – Deine Tote

Columbo: Meine Tote – Deine Tote
Staffel 3 – Folge 8

In diesem Fall ist ein Polizeikommissar der Täter, da ist sich Columbo sicher. Aber wie kann er den Mann des Gesetztes überführen?

Platz 1: Wein ist dicker als Blut

Columbo: Wein ist dicker als Blut.
Staffel 3 – Folge 2

Und das ist sie: die bestbewertete Folge von Columbo. Diesmal dreht sich alles um ein wertvolles Weingut und einen Weinkenner, der seinen Halbbruder ermordet hat. Laut IMDb schneidet keine andere Folge so gut ab wie diese.

