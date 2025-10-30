Columbo im Stream: Hier könnt ihr alle Folgen der Kultserie mit Peter Falk sehen

„Columbo“ ist eine US-Krimiserie mit Peter Falk in der Hauptrolle als Lieutenant Columbo: ein scheinbar zerknitterter, eher unscheinbarer Ermittler mit Trenchcoat, Zigarrenstummel und dem typischen: „Just one more thing…“. Wo kann man alle Folgen von Columbo im Stream sehen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Columbo – Die Kultserie mit Peter Falk

In der Serie Columbo geht es um den gleichnamigen Inspektor des Los Angeles Police Department, der auf den ersten Blick etwas unordentlich, gemütlich und begriffsstutzig wirkt. Durch seine Optik und sein Verhalten wiegt er Verdächtige oft in Sicherheit, die sich dann überlegen fühlen und versuchen, den Inspektor auf eine falsche Fährte zu locken. Dieser hat aber in der Regel von Anfang an ein Gespür dafür, wer den Mord begangen hat und lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen.

Was die Serie besonders macht: Man sieht meistens von Anfang an, wer der Täter ist. Das klassische „Wer war es?“ wird hier zum „Wie wird er ertappt?“. Der Spaß liegt darin, wie Columbo mit Kleinigkeiten, scheinbar harmlosen Fragen und seinem unscheinbaren Auftreten die Täter überführt.

Wo kann man „Columbo“ im Stream sehen? (Deutschland)

In einer Abo-Flatrate wird die Serie derzeit nicht angeboten. Man kann aber einzelne Staffeln und Folgen im Stream kaufen. Das geht zum Beispiel bei Apple TV oder Amazon Prime.

Anzeige

„Columbo“ wurde über drei Jahrzehnte hinweg produziert – von 1968 bis 2003.

Insgesamt gibt es 69 Episoden (bzw. TV-Filme),

(bzw. TV-Filme), verteilt auf 10 Staffeln ,

, sowie einige Spezialfolgen, die außerhalb der regulären Staffeln gesendet wurden.

Die Serie begann 1968 mit einem Pilotfilm („Prescription: Murder“) und lief ab 1971 regelmäßig im Fernsehen. Nach einer Pause in den späten 1970ern kehrte sie in den 1980er- und 1990er-Jahren mit neuen Folgen zurück. Die letzte Episode, „Columbo Likes the Nightlife“, erschien 2003.

Auch im TV wird die Serie noch gezeigt. Man kann jeweils samstags 2 Episoden am Stück beim Sender „RTL Up“ einschalten. Das ist ein Pay-TV-Sender, den man in einem zusätzlichen Paket bei seinem TV-Anbieter freischalten muss (mehr Informationen). Alternativ ist der Sender auch im hauseigenen Streaming-Dienst RTL+ enthalten. In Österreich zeigt ORF samstags in der Nacht eine Episode.

Columbo - Gesamtbox [35 DVDs] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 14:26 Uhr

Alternativ könnt ihr natürlich auch die komplette Columbo-Serie auf DVDs kaufen. Insgesamt gibt es 10 Staffeln, die in neun Staffel-Boxen erschienen sind. Die komplette Serie gibts auf Amazon.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.