Comeback nach 16 Jahren: Legendäre Band geht endlich wieder auf Tour

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Die britische Band Oasis kehrt 2025 auf die Bühne zurück – nach 16 Jahren. Die Reunion wird von Musikfans auf der ganzen Welt frenetisch gefeiert.

Nach 16 Jahren: Oasis feiern großes Comeback

Sie wollen es noch einmal wissen: Die für ihre legendären Streitigkeiten bekannten Brüder Liam und Noel Gallagher haben sich mal wieder zusammengerauft und wollen mit ihrer Band Oasis im kommenden Jahr auf Tour gehen. Damit kehrt die legendäre Band nach 16 Jahren wieder auf die Bühne zurück.



Über X (ehemals Twitter) zeigen sich die beiden Brüder erstmals seit der Trennung der Band im Jahr 2009 zusammen auf einem Foto:

Das Comeback von Oasis hat einen regelrechten Tsunami der Begeisterung in den sozialen Medien ausgelöst. In den deutschen Trends von X nimmt #Oasis gerade die Spitzenposition ein. Aber auch im Rest der Welt feiern Musikfans die Reunion der britischen Band ausgelassen.



So zum Beispiel in Japan, wo die Band regelrecht vergöttert wird. Unter den Reaktionen findet man deshalb auch zahlreiche Kommentare, die von der besten Band aller Zeiten sprechen – was den Status von Oasis in der internationalen Musikwelt nochmal verdeutlicht.

Anzeige

Der Erfolg der Band lässt sich auch mit Zahlen untermauern. Zwischen 1991 und 2009 verkauften Oasis knapp 100 Millionen Tonträger. Besonders ihr zweites Studioalbum „(What's the Story) Morning Glory?“ von 1995 war dank Hits wie „Wonderwall“ und „Champagne Supernova“ ein irrer Erfolg.

Anzeige

Tour 2025: Kommt Oasis nach Deutschland?

So groß die Freude über das Comeback von Oasis auch ist, die geplante Tour für 2025 beschränkt sich aktuell nur auf England, Schottland, Wales und Irland. Wer also auf Konzerte in Deutschland gehofft hat, müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Auch ob es neues Songmaterial geben wird, ist aktuell unklar.



Wer sich davon nicht abhalten lassen will, für den haben wir alle Konzerte, Termine und Informationen in dem nachfolgenden Artikel aufbereitet:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.