Comeback nach 40 Jahren: Bahnbrechende Horror-Reihe bekommt gleich 2 neue Games

Horror-Fans dürfen sich auf das spektakuläre Comeback einer der beliebtesten und langlebigsten Horror-Reihen überhaupt freuen. Über 40 Jahre nach dem letzten Spiel bekommt der Slasher-Klassiker Halloween gleich zwei neue Videospieladaptionen.

Mit seinem 1978 veröffentlichten Horror-Hit Halloween hat Regisseur John Carpenter Filmgeschichte geschrieben und das Genre auf Jahrzehnte hin mitgeprägt.



Umso verwunderlicher, dass die Reihe in Videospielform bislang so unterrepräsentiert war – das letzte Spiel mit dem Halloween-Namen im Titel erschien 1983 für den Atari 2600. Nun hat Carpenter höchstpersönlich allerdings bestätigt, dass sich gleich zwei Spiele mit Michael Myers in Arbeit befinden.

Halloween: Horror-Reihe feiert Gaming-Comeback

Laut einem Bericht von IGN befinden sich derzeit zwei Halloween-Games bei dem Entwicklerstudio Boss Team Games in Arbeit. Beide Spiele sollen zusammen mit dem Produktionsteam des Franchises entworfen werden und Carpenter gibt persönlichen Input für die Projekte.



Horror-Fans dürfen sich bei den Games außerdem auf grafische Leckerbissen freuen, denn beide werden mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Leider ist allerdings noch nicht bekannt, in welchem Genre sich die Spiele ansiedeln werden. (Quelle: IGN)



Es steht allerdings zu vermuten, dass zumindest eines der Halloween-Games ein asymmetrischer Multiplayer werden könnte, denn in diesem Genre hat Boss Team Games in den letzten Jahren mit Evil Dead: The Game bereits Erfahrung gesammelt.

Wird Halloween zum Horror-Multiplayer?

Falls Halloween tatsächlich als asymmetrischer Multiplayer zurückkehrt, würde sich die Reihe an einigen namhaften Mitstreitern aus dem Horror-Genre orientieren.



Schließlich haben in der jüngeren Vergangenheit unter anderem auch Friday the 13th, Texas Chainsaw Massacre, Predator und Killer Klowns from Outer Space eine solche Adaption erhalten – allerdings mit durchwachsenem Erfolg. Es wird sich zeigen, ob Michael Myers bei seinem Videospiel-Comeback mehr zu bieten hat. Ein Release-Datum für die beiden Spiele ist leider noch nicht bekannt.

