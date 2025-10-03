CSI: Miami hat ihn zum TV-Star gemacht – heute hat David Caruso einen ganz anderen Job

Als cooler Ermittler ging David Caruso in die TV-Geschichte ein, aber was macht er einstige Superstar heute?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzug, Sonnenbrille und die Feststellung, dass es wohl Mord war – in seiner Rolle als Lieutenant Horatio Caine wurde Schauspieler David Caruso zur TV-Legende. Inzwischen ist die Kriminal-Serie CSI: Miami 23 Jahre alt und viele Fans fragen sich: Was macht David Caruso eigentlich heute?

Anzeige

Das Serien-Ende war auch das Karriere-Ende

2012 ging CSI: Miami nach 232 Folgen und 10 Staffeln zu Ende. Schuld waren vor allem sinkende Einschaltquoten. Dabei gehörte die Krimiserie zeitweise zu den meistgesehen Fernsehserien in Deutschland (Quelle: DWDL). Zum Markenzeichen der Serie gehörten die knalligen Farben, die Innenansichten von Körpern und David Caruso, der als Lieutenant Horatio Caine seine Sonnenbrille cool aufsetzt.

Nach dem Ende von CSI: Miami hat man von Caruso allerdings nichts mehr gehört und das hat auch einen guten Grund: Der Schauspieler zog sich im Anschluss aus der Öffentlichkeit komplett zurück und war seitdem nicht mehr im Filmgeschäft tätig.

Im Gegensatz zu vielen anderen Schauspielern war sein Karriere-Ende aber offenbar seine eigene Entscheidung und kam ganz ohne großen Skandal aus. Wobei einige Produzenten über diese Entwicklung nicht allzu traurig gewesen sein dürften, denn am Set galt Caruso als durchaus schwierige Persönlichkeit (Quelle: Today).

Anzeige

Carusos neues Leben nach CSI: Miami

Heute ist Caruso vor allem im Kunsthandel tätig. Außerdem ist er Miteigentümer eines Möbel- und Bekleidungsgeschäftes in Miami. In den sozialen Medien ist der einstige Weltstar dagegen nicht wirklich vertreten. Er besitzt zwar einen X-Account (ehemals Twitter), aber sein letzter Post stammt aus dem Jahr 2015.