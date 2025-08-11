„Cyberpunk 2077“: Bücher und Comics im Überblick

Die Welt von „Cyberpunk 2077“ endet nicht mit dem Videospiel. Wir zeigen euch alle offiziellen Romane, Begleitbände und Comics auf einen Blick.

Das „Cyperpunk 2077“-Universum

Mit dem Spiel Cyberpunk 2077 hat CD Projekt Red eine düstere Zukunftsvision erschaffen, in der Megakonzerne die Kontrolle ausüben, Implantate zum Alltag gehören und die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen. Night City steht im Zentrum dieser Welt, geprägt von Gewalt, Machtkämpfen und verlorenen Träumen.

Rund um das Spiel ist ein erweitertes Universum entstanden. Romane, Comics und Begleitbände erzählen eigenständige Geschichten, die neue Perspektiven eröffnen und die Welt von „Cyberpunk 2077“ weiter vertiefen. Wir stellen euch die offiziell lizenzierten Bücher und Comics vor.

„Cyberpunk 2077“: Welche Bücher gibt es?

„Cyberpunk 2077: No Coincidence“ von Rafał Kosik ist aktuell der einzige offiziell lizenzierte Roman zum Spiel (auf Amazon ansehen). Er erzählt die Geschichte einer Gruppe Fremder, die in Night City in einen gefährlichen Raubüberfall verwickelt wird. Dabei geraten sie zwischen die Fronten von Konzernen, Gangs und skrupellosen Auftraggebern. Der Roman fängt die düstere Atmosphäre von Cyberpunk 2077 überzeugend ein und ist auch als Hörbuch verfügbar (auf Audible ansehen).

Wer stattdessen tiefer in die Hintergrundwelt von Night City eintauchen möchte, findet in „Die Welt von Cyberpunk 2077: Das Buch zum Game“ ein umfangreiches Nachschlagewerk mit detaillierten Informationen zu Charakteren, Fraktionen, Technologie und der Geschichte des Spiels. Das Begleitbuch findet ihr bei Amazon.

„Cyberpunk 2077“: Alle Comics im Überblick

Die Comics rund um Cyberpunk 2077 stammen von verschiedenen Autorinnen und Autoren. Sie erzählen eigenständige Geschichten aus der Welt von Night City, die nicht direkt miteinander verbunden sind. Das bedeutet, dass die Reihenfolge beim Lesen keine Rolle spielt und jeder Comic für sich ein neues Abenteuer bietet.

„Cyberpunk 2077: Trauma Team“

Nadia arbeitet für Trauma Team International, eine private Rettungseinheit, die verletzte Kunden direkt aus Gefechten holt. Nach einem blutigen Einsatz mit vielen Toten muss sie bei ihrer nächsten Mission nicht nur ihre eigenen Ängste überwinden, sondern auch einen Auftragskiller retten.

„Cyberpunk 2077: Ehrenwort“

Die junge Oriona will sich in der Unterwelt von Night City beweisen und nimmt einen riskanten Auftrag für die Valentinos an. Parallel dazu bereitet sich eine scheinbar harmlose Großmutter in einem Diner auf einen folgenschweren Schritt vor. Was folgt, ist ein Netz aus Verrat, Konzernen und kybernetischen Geheimnissen.

„Cyberpunk 2077: Blackout“

Arturo arbeitet mit Braindance-Technologie – virtuellen Erlebnissen, die Emotionen und Sinne direkt ins Gehirn übertragen. Als er die Ausbeutung in seinem Job nicht mehr erträgt, fasst er einen Entschluss: raus aus dem System, mit Stil. Dafür braucht er eine Crew, die genauso abgestürzt ist wie er.

„Cyberpunk 2077: Die Stimme“

Während einer Nachtschicht wird ein Wartungsarbeiter in einen Konflikt zwischen einer geheimnisvollen Frau und der Maelstrom-Gang verwickelt. Als sie ihm im letzten Moment einen Chip übergibt, beginnt für ihn eine gefährliche Reise durch Night City und das umliegende Ödland.

„Cyberpunk 2077: Wo ist Johnny?“

Nach der Explosion des Arasaka-Hauptquartiers gilt Johnny Silverhand als tot und seine Leiche soll unter den Trümmern liegen. Ein zynischer, sturer Journalist wird angeheuert, um das Geheimnis zu lüften. Er ist vielleicht der Einzige in Night City, der noch versucht, die Wahrheit herauszufinden.

„Cyberpunk 2077: Big City Dreams“

Zwei junge Plünderer ziehen durch Night City, stehlen Cyberware und feiern wilde Partys. Während der eine den Ruf als berüchtigter Gangster anstrebt, sucht der andere nach Liebe und Hoffnung. Ein spannender und gefährlicher Weg durch die Schatten der Stadt.

„Cyberpunk 2077: XOXO“

Zwischen den verfeindeten Gangs Maelstrom und Moxes entbrennt ein blutiger Bandenkrieg. Doch mitten im Chaos entdeckt ein Maelstrom-Mitglied etwas, das alles verändert: Liebe. Eine packende Geschichte über Gewalt und Gefühle in Night City.

„Cyberpunk 2077: Kickdown“

Mint, Tochter eines berühmten Autodiebs, kämpft sich als neue Straßenrennfahrerin durch Night City. Verachtet und verdächtigt, ihr Team verraten zu haben, sucht sie den Technikexperten Kickdown. Dabei bewegt sie sich gefährlich zwischen Gangs und Polizei.

Mehr aus Night City

Rollenspiele

Die Welt von Cyberpunk 2077 bietet weit mehr als Bücher und Comics. Die Ereignisse im Spiel bauen auf einer umfangreichen Vorgeschichte auf, die ihren Ursprung im Pen-&-Paper-Rollenspiel „Cyberpunk 2020“ von Mike Pondsmith aus dem Jahr 1988 hat. Das 2019 erschienene „Cyberpunk RED“ fungiert als direkte Vorgeschichte zu Cyberpunk 2077 und ermöglicht eigene Abenteuer in der dystopischen Zukunft (auf Amazon ansehen).

Brettspiel

Das „Cyberpunk 2077“-Brettspiel, das per Crowdfunding finanziert wurde und weiterhin unterstützt wird, bringt die Spannung und das Chaos von Night City direkt auf den Spieltisch. Es bietet eine zusätzliche Möglichkeit, intensiver in die düstere Atmosphäre einzutauchen.

Anime und Manga

Erweitert wird das Universum außerdem durch den Anime „Cyberpunk: Edgerunners“, der 2022 von Studio Trigger veröffentlicht wurde. Die Serie erzählt eine eigenständige Geschichte in Night City. Ihr findet den Anime zum Streamen auf Netflix.

Der „Cyberpunk: Edgerunners“-Manga ist aktuell nur digital erschienen. Eine gedruckte Ausgabe in deutscher Sprache ist für Ende 2025 geplant.

