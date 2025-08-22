Da werden Netflix und Disney+ neidisch: Eine der besten Serien des Jahres gibt es nur beim Streaming-Rivalen

Diese geniale Drama-Serie ist ein echter Geheimtipp für alle, die Binge-Watching lieben.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Mit Your Friends & Neighbors ist dieses Jahr eine spannende Drama-Serie mit Jon Hamm (Mad Men) auf Apple TV+ erschien. Bei der breiten Masse geht der Geheimtipp leider ziemlich unter. Zu Unrecht, wie ich finde, denn die Geschichte um einen ehemaligen Hedgefonds-Manager, der auf die schiefe Bahn gerät, hat mich regelrecht an den Bildschirm gefesselt.

Your Friends & Neighbors ist ein Geheimtipp

Für gewöhnlich schaue ich immer nur ein oder zwei Folgen einer Serie am Abend. Bei Your Friends & Neighbors habe ich allerdings meinen geregelten Schlafrhythmus riskiert, einfach nur, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht – das beste Gefühl, das eine Serie hervorrufen kann.

„Your Friends and Neighbors“ im Stream Streaming-Start: 10.04.2025

Genre: Drama

1 Staffel

Dabei macht die Serie gar nichts neu, sie macht es nur ziemlich gut. Im Zentrum der Story steht wie bereits erwähnt ein ehemaliger Businessman, der von heute auf morgen alles verliert und dann kriminell wird, um seinen teuren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Mit jeder Folge verstrickt sich Protagonist Andrew Cooper in weiteren Problemen, wodurch schnell klar wird: Irgendwann bricht das Kartenhaus zusammen. Ein simples, aber effektives Konzept, das durchweg Spannung garantiert.

Die Apple-Serie ist darüber hinaus hochwertig produziert, fantastisch besetzt und besitzt dank nur 9 Folgen keine unnötigen Längen. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

Wer also Serien mag, bei der fragwürdige Figuren im Fokus stehen (Breaking Bad und Better Call Saul lassen schön grüßen), der sollte Your Friends & Neighbors unbedingt eine Chance. Ansonsten entgeht euch womöglich eine der besten Serien des Jahres.

Auch die Presse liebt die Serie auf Apple TV+

Falls euch meine Worte bis hierher nicht überzeugen konnten, dann erwähne ich an dieser Stelle auch noch gerne das positive Presse-Echo. Bei Kritikern schneidet die Drama-Serie nämlich mit 81 Prozent positiven Reviews ziemlich gut ab (Quelle: Rotten Tomatoes). So schreibt John Power von NPR:

Es ist die perfekte Rolle für Hamm, der unsere Erinnerungen an Don Drapers düsteres Charisma mit sich trägt und diese Art von Charakter in eine neue Richtung bringt - lustiger, trauriger und sympathischer. Er war noch nie besser.

