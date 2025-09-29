Da wird Amazon neidisch: Neue Mystery-Serie auf Netflix zieht an der Konkurrenz vorbei

Alle Netflix-Zuschauer schauen gerade diese neue Mystery-Serie.

Netflix hat gut lachen. Ihre neue Mystery-Serie Wayward: Unberechenbar stürmt gerade die deutschen Streaming-Charts und lässt damit große Amazon-Produktionen wie Gen V oder Marvels Zombies hinter sich.

Die neue Nummer 1 auf Netflix: Wayward

Streaming-Gigant Netflix hat mal wieder einen Volltreffer gelandet. Übers Startwochenende konnte die Miniserie Wayward: Unberechenbar die Spitze der hauseigenen Charts für sich beanspruchen. Aber auch im deutschen Streaming-Raum läuft es richtig gut für den Neueinsteiger. Laut der Webseite JustWatch konnte sich die Mystery-Serie in kurzer Zeit den zweiten Platz der deutschen Streaming-Charts sichern – noch gefragter ist derzeit nur Alien: Earth.

Wayward: Unberechenbar handelt von einer Erziehungsanstalt, in der immer wieder Jugendliche verschwinden. Im Zentrum der Geschehnisse steht die Leiterin der Einrichtung, Evelyn Wade, gespielt von Toni Collette. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

„Wayward – Unberechenbar“ im Stream Streaming-Start: 25.09.2025

Genre: Drama, Mystery

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

Eine Filmseite warnt vor der neuen Serie

Wie lange Wayward: Unberechenbar sich in den Charts halten kann, muss sich noch zeigen, aber generell kann Netflix mit den Eigenproduktionen aktuell sehr zufrieden sein. Auch andere Serien des Unternehmens, darunter das historische Drama House of Guiness, die Thriller-Serie Black Rabbit und Der Milliardärsbunker befinden sich auf hohen Positionen in den Streaming-Charts.

Die Reviews zu Wayward: Unberechenbar fallen dagegen durchwachsen aus. Während der Kritiker-Score mit 74 Prozent Zustimmung durchaus vorzeigbar ist, fällt das Urteil der Zuschauer negativer aus. Laut Rotten Tomatoes ist nur jeder zweite Netflix-Abonnent mit der Serie zufrieden.

Die renommierte Filmseite RogerEbert warnt sogar vor der Serie:

Wenn Sie sich „Wayward“ ansehen wollen, seien Sie gewarnt. Vielleicht möchten Sie die Serie vor dem Finale ausschalten und sich Ihr eigenes Ende ausdenken. Auf diese Weise können Sie sich eine befriedigende Flucht aus Tall Pines ausdenken.

Alle 8 Folgen von Wayward: Unberechenbar stehen seit dem 25. September auf Netflix zur Verfügung.

