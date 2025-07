Da wird Netflix neidisch: Amazon-Prime-Film lässt es richtig krachen

Eine angenehme Überraschung

Heads of State ist sicherlich kein Meisterwerk und gehört eher in die Kategorie Fast Food. Aber gerade deswegen hatte ich mit dem Actionfilm eine ziemlich gute Zeit und mehr braucht es manchmal gar nicht. Cena und Elba haben eine tolle Chemie, die Action kann sich sehen lassen und die knapp zwei Stunden vergehen wie im Flug. Von den ganzen Action-Komödien, die in den letzten 12 Monaten im Streaming-Bereich erschienen sind, darunter The Union, Back in Action oder The Killer's Game, ist Heads of State auf jeden Fall der beste Vertreter. Prime-Kunden, die Lust auf ein bisschen Krach-Bumm haben, können also bedenkenlos einschalten.