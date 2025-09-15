Da wird Netflix neidisch: Die beste Serie des Jahres gibt es bei der Konkurrenz

Diese neue Serie auf Apple TV+ ist ein herrlicher Spaß und ein Muss für jeden eingefleischten Filmfan.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Update vom 15. September 2025: Apples Comedy-Serie The Studio hat bei den diesjährigen Emmys 13 Awards abgeräumt und ist damit die erfolgreichste Serie des Jahres und die erste Comedy-Serie, die so viele Preise in einem einzigen Jahr gewinnen konnte (Quelle: FilmUpdates).

Ursprünglicher Artikel vom 24. März 2025:

Für Serienfans gibt es aktuell jede Woche neues Futter und verdammt, speisen wir die letzten Wochen und Monate gut. Mit Serien wie Adolescene auf Netflix, Reacher auf Amazon Prime Video oder Paradise auf Disney+, ist so ziemlich für jeden Geschmack etwas dabei. Am meisten begeistert hat mich aber bisher ein ziemlicher Underdog: The Studio auf Apple TV+.

The Studio ist mein liebster Serien-Neustart

Die Serie startet am 26. März auf dem Streaming-Anbieter und wird von der internationalen Presse in den höchsten Tönen gelobt. Ich durfte schon vorab alle Folgen sehen und bin ebenfalls schwer angetan. Das liegt nicht nur an der herrlichen Performance aller Schauspieler, der selbstironischen Art, sondern vielmehr an dem ganzen Herzblut, das in diesem Projekt steckt.

Man merkt The Studio nämlich zu jeder Sekunde an, dass es sich hierbei um eine Serie von Filmfans für Filmfans handelt. Damit meine ich nicht Menschen, die sich ganz gerne mal einen Film ansehen, sondern Fans, die sich auch über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus für das Medium interessieren. Die Filme schon in der Produktionsphase verfolgen, sich Budgets und Einspielergebnisse anschauen und die ohne Probleme jeden Filmregisseur am Gesicht erkennen.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu The Studio ansehen:

Eine tolle Serie von Filmfans für Filmfans

Wenn ihr euch auch nur ansatzweise angesprochen fühlt, dann ist The Studio wie für euch gemacht. Die Apple-Serie handelt von einem Filmproduzenten, gespielt von Seth Rogen, der mit dem täglichen Stress in Hollywood konfrontiert wird. Wie vermarktet man einen Film? Welcher Regisseur ist für welches Projekt geeignet? Will man Kunst oder Kommerz machen?

Da es sich bei The Studio allerdings um eine Comedy-Serie und keine Doku handelt, wird das alles so herrlich drüber und ironisch präsentiert, dass jede Folge eine kleine Party für sich ist. Aufgewertet wird das Hollywood-Feeling darüber hinaus dadurch, dass sich zahlreiche Stars und Regisseure selbst spielen. Wodurch man ständig kleine Aha-Effekte hat.

„The Studio“ im Stream Streaming-Start: 26.03.2025

Genre: Komödie

1 Staffel

Bei der großen Allgemeinheit wird die Serie vermutlich untergehen, insbesondere weil Apple TV+ in Deutschland ein ziemliches Nischendasein fristet. Aber gerade deswegen wollte ich auch über The Studio schreiben, denn ich weiß jetzt schon, dass ich diese Serie jedem Menschen in meinem Umfeld empfehlen werde.

Insofern mein Appell an jeden Filmfan draußen: Gebt dieser neuen Serie unbedingt eine Chance. Und im Anschluss bietet Apple TV+ mit Serien wie Severance, Pachinko oder Slow Horses auch noch genügend andere Hochkaräter, für die sich ein Abo lohnt.