Da wird Netflix neidisch: Die beste Serie des Jahres läuft bei der Konkurrenz

Keine andere Serie wird von der Presse so gefeiert.

Am 7. November ist die neue Serie des Breaking-Bad-Erfinders bei Apple TV gestartet: Pluribus. In der Sci-Fi-Serie verändert sich die gesamte Menschheit schlagartig durch einen außerirdischen Virus – nur gut ein Dutzend Menschen sind immun. Für einen ersten Eindruck könnt ihr euch oben den Trailer ansehen.

„Pluribus“ im Stream Streaming-Start: 07.11.2025

Genre: Drama, Fantasy, Komödie, Science Fiction, Mystery

1 Staffel

Serie Pluribus erhält perfekten Presse-Score

Pluribus hat bereits im Vorfeld der Veröffentlichung viel Aufmerksamkeit erhalten. Das liegt einerseits am Macher der Serie, Vince Gilligan, der mit Breaking Bad und Better Call Saul zwei der besten Serien der Neuzeit geschaffen hat, aber auch daran, dass derzeit ausnahmslos alle Pressestimmen zu Pluribus positiv sind.

Damit hält die Apple-TV-Serie einen perfekten Score von 100 Prozent Zustimmung auf Rotten Tomatoes, was sie zum besten Neustart des Jahres macht (Quelle: Rotten Tomatoes). Von solchen Werten kann Netflix indessen nur träumen. Ihr Spitzenreiter, The Witcher, wird von Presse und Publikum regelrecht zerrissen. Aber selbst die gefeierte Netflix-Produktion Adolescence, die im März 2025 veröffentlicht wurde, schneidet schwächer ab als Pluribus.

Das Interesse an der Serie war also groß und insofern verwundert es auch nicht, dass Pluribus in den deutschen Streaming-Charts den ersten Platz belegt und damit auch Es: Welcome to Derry, The Witcher und Tulsa King hinter sich lässt (Quelle: JustWatch).

Das nächste Meisterwerk? Das Konzept und die Umsetzung von Pluribus sind genial! Und wenn die kommenden Folgen ähnlich gut oder sogar noch besser werden, dann dürfte die beste Serie des Jahres ohne Frage feststehen. Allerdings muss sich erst noch zeigen, wohin die Reise geht und was Gilligan mit der Story vorhat. Immerhin hat er bereits in Interviews von drei bis vier Staffeln gesprochen. Gemessen an Breaking Bad und Better Call Saul bin ich aber zuversichtlich, dass Pluribus auch zukünftig ganz oben mitspielen wird. Daniel Boldt

