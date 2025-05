Dafür lohnt sich Netflix wieder: Dieser starbesetzte Serien-Tipp macht mir richtig Spaß

The Four Seasons - Staffel 1 | Offizieller Trailer

Auf Netflix ist bei Weitem nicht alles Gold, was glänzt. Doch mit der neuen Dramedy-Serie The Four Seasons hat der Streaming mal wieder eine sehr unterhaltsame Mini-Serie veröffentlicht, die ich in einem Rutsch durchgeschaut habe. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

The Four Seasons: Lockerer Netflix-Tipp für zwischendurch

The Four Seasons ist eine achtteilige humorvolle Mini-Serie, in der die turbulente Dynamik zwischen drei befreundeten Paaren beleuchtet wird – und das jeweils während gemeinsamer Urlaube im Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Steve Carell (The Office) und Tina Fey (30 Rock) führen den Ensemble-Cast als Comedy-Schwergewichte an und füllen die oft kuriosen und doch lebensnahen Krisen der drei Paare mit Leben. Von einer üblen Scheidung über einen desaströsen Strandurlaub bis hin zu kleinen und großen Nickligkeiten im Beziehungsalltag ist bei Nick und Anne, Claude und Danny sowie Kate und Jack ordentlich Zunder drin.

Netflix spendiert jeder Jahreszeit zwei 30 minütige Folgen und damit lässt sich die kurzweilige Serie schnell und problemlos in ein oder zwei Sitzungen durchbingen. Das Projekt basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1981, nimmt allerdings ein paar andere Wendungen, die selbst Fans der romantischen Komödie überraschen dürften.

Neue Netflix-Serie bekommt zweite Staffel

The Four Seasons ist eine Feelgood-Serie mit gerade genug emotionalem Tiefgang, dass sie sich nicht wie Streaming-Fastfood anfühlt. Ich habe mich während der 8 Folgen durchgehend gut unterhalten gefühlt – dass allerdings bereits eine zweite Staffel grünes Licht bekommen hat, verwundert mich ein wenig.

Die Geschichte rund um die Protagonisten findet meiner Meinung nach ein zufriedenstellendes Ende und fühlt sich nicht wie ein Cliffhanger an, der fortgeführt werden muss.

Ob die zweite Staffel an die luftig-leichte Qualität der ersten heranreichen wird, muss sich also dementsprechend noch zeigen. Nach welchen Kriterien Netflix Serien verlängert und absetzt, bleibt damit weiter ein Rätsel, schließlich mussten in der Vergangenheit schon oft beliebte Serien zu früh die Segel streichen.