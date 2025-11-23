Dagegen ist Prison Break eine Kinderserie: Diese geniale Knast-Serie von HBO begeistert mich seit Wochen

Wer auf harte Knast-Serien steht, der muss diese HBO-Serie kennen.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wenn es um Serien mit Knast-Thematik geht, dann fällt den meisten sofort Prison Break ein. Manche denken vielleicht auch an Orange Is the New Black oder Mayor of Kingstown. Die beste Gefängnis-Serie ist in Deutschland dagegen nahezu unbekannt: Oz – Hölle hinter Gittern.

Anzeige

König aller Knast-Serien: HBO-Drama Oz

Die von HBO produzierte Dramaserie ging 1997 an den Start und gilt als eine der ersten Serien, die das Medium auf Film-Niveau gehoben haben. In sechs Staffeln erzählt die Serie vom harten Leben in einem Hochsicherheitsgefängnis. Dabei spielen Missbrauch, Gewalt und Kriminalität eine Rolle. Der Grund, warum Oz hierzulande keine großen Wellen geschlagen hat, liegt vermutlich daran, dass die Serie erst 2014, also ganze 17 Jahre nach Start auf Sky ausgestrahlt wurde.

Tatsache ist: Ich selbst hab von der Serie auch nur ab und zu gehört. Es war mehr ein Geflüster. Immerhin konnte man das HBO-Drama lange Zeit hierzulande nur illegal verfolgen. Das hat sich inzwischen zum Glück geändert. So stehen inzwischen alle sechs Staffeln mit deutscher Synchronisation auf Paramount+ zur Verfügung:

Angestaubt, aber mit einer Menge Potenzial

Dieser Umstand ist mir ehrlich gesagt nur zufällig aufgefallen, aber jetzt habe ich umso mehr Lust, mir diesen Klassiker übers Wochenende reinzuziehen. Meine Erwartungen sind hoch, denn laut IMDb ist Oz mit einem User-Score von 8,7 von 10 möglichen Punkten tatsächlich die bestbewertete Knast-Serie aller Zeiten. Zum Vergleich: Prison Break steht auf Platz 2 mit einem Wert von 8,3 von 10 (Quelle: IMDb).

Anzeige

Ich habe sogar schon mal kurz in die erste Folge reingeschaut und man merkt Oz sofort sein Alter an: 4:3-Format, 90er-Jahre Kamera-Style und ein ganz anderer Vibe, was Figuren und Dialoge angeht. Das ist ohne Frage nicht mehr für jeden Serienfan geeignet, aber ich bin guter Dinge, dass mir die Serie mit etwas Eingewöhnungszeit ziemlich gut gefallen könnte. Gerade, weil ich ein großes Herz für das Gefängnis-Setting habe.