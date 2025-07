Damals galt dieser Sci-Fi-Film mit zwei Star-Wars-Legenden als Müll – 17 Jahre später wird er auf YouTube gefeiert

From Zero to Hero? Der Sci-Fi-Film Jumper ist auf YouTube super beliebt.

Als der Sci-Fi-Film Jumper 2008 in die Kinos kam, waren die Kritiken desaströs. Gerade einmal 15 Prozent aller Pressestimmen fielen positiv aus. Und auch der User-Score ist mit 44 Prozent Zufriedenheit kein Grund zum Feiern (Quelle: Rotten Tomatoes). Allerdings ist der Film mit Hayden Christensen in der Hauptrolle über die Jahre hinweg offenbar gut gealtert, denn heute wird das irre Spektakel mit überraschend viel Lob überschüttet.

YouTube-User feiern Sci-Fi-Film Jumper

Aufgefallen ist das durch einen kürzlich veröffentlichten YouTube-Short, der vor allem die realistischen Teleportationsfähigkeiten des Protagonisten lobt. Der Short hat mittlerweile fast 750.000 Aufrufe erreicht und darunter befinden sich zahlreiche Kommentare, die Jumper in den höchsten Tönen loben.

Da wird von einem unterschätzten Film gesprochen, einem Klassiker und der Hoffnung auf eine Fortsetzung. Viele User betonen, dass sie mit dem Film aufgewachsen sind und Jumper für sie dementsprechend ein Kindheitsfilm ist (Quelle: YouTube).

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

Manche Filme wachsen mit ihren Fans

Jumper ist nicht der erste Film, der fast zwei Jahrzehnte gebraucht hat, um doch noch Anerkennung zu bekommen. In der Filmgeschichte gab es immer wieder Streifen, die zu ihrem Release-Zeitpunkt von Presse und Publikum abgelehnt wurden – nur um dann über die Jahre und Jahrzehnte hinweg in der Gunst zu wachsen. So erging es zum Beispiel dem Horrorfilm Halloween 3 von 1982 oder der Prequel-Trilogie von Star Wars.

Besonders Star Wars: Episode 1, der seinerzeit viel Kritik einstecken musste, genießt heute, also gut 26 Jahre später, einen viel besseren Ruf unter Filmfans. Was vor allem daran liegt, dass eine ganze Generation mit diesem Film aufgewachsen ist. Auch Jumper dürfte durch seine zahlreichen Wiederholungen im Fernsehen immer mehr Fans dazu gewonnen haben.