„DanDaDan“ Staffel 3 bestätigt: Release und alles Weitere

„DanDaDan“ hat durch die ersten beiden Staffeln eine riesige Fangemeinschaft aufgebaut. Nach dem Cliffhanger des Finales der zweiten Staffel fragen sich viele Fans, wann die dritte Staffel startet. Im Folgenden verraten wir euch alles, was zu „DanDaDan“ Staffel 3 bekannt ist.

Hinweis: Der Artikel enthält keine Spoiler zum Finale der zweiten Staffel.

„DanDaDan“ Staffel 3 ist bestätigt

Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln war es nur eine Frage der Zeit, bis die Fortsetzung angekündigt wird. Die offizielle Bestätigung folgte fast unmittelbar. Auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) ist die dritte Season bereits bestätigt worden.

Wann Staffel 3 von „DanDaDan“ startet, ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald es konkrete Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel. Die erste Season startete Anfang Oktober 2024 und die zweite Staffel Anfang Juli 2025. Ein Start im Juli oder Oktober 2026 wäre denkbar, bestätigt ist das aber nicht. Es handelt sich dabei um reine Spekulation.

Die ersten beiden Staffeln stehen euch unter anderem auf Netflix als auch auf Crunchyroll zur Verfügung. Dort könnt ihr sie auf Deutsch oder im Originalton mit Untertiteln sehen. Bedenkt aber, dass sich die deutsche Synchronisation bei Netflix und Crunchyroll unterscheidet.

Zur zweiten Staffel von „DanDaDan“ gibt es zwar noch keinen Trailer, aber dafür ein neues Visual:

Das neue Visual zu „DanDaDan“ Staffel 3. (© Bild: Yukinobu Tatsu / Science Saru)

Weitere Details stehen noch aus

Ob Science Saru, das Studio hinter den ersten beiden Staffeln, auch die dritte Staffel produziert, ist noch offen. Wahrscheinlich übernimmt Science Saru auch diesmal wieder die Produktion.

Ebenso ist noch nicht bekannt, wer bei „DanDaDan“ Staffel 3 Regie führen wird. Fuuga Yamashiro saß bei beiden Staffeln im Regiestuhl, wobei er bei der zweiten Season von Abel Góngora unterstützt wurde. Sobald es weitere Details gibt, aktualisieren wir den Artikel.