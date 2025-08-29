Dank MacGyver und Stargate wurde er zum TV-Star – 40 Jahre später erkennen ihn die Fans kaum wieder

Zwei Jahrzehnte lang war er ein fester Bestandteil der TV-Welt – aber was macht Richard Dean Anderson heute?

Nicht jedem Schauspieler ist es vergönnt, gleich zwei große Serien-Hits zu haben. Es sei denn, man ist Richard Dean Anderson. Erst hat er in den 80er-Jahren als Angus MacGyver aus nahezu jedem Gegenstand eine Bombe gebaut und dann Ende der 90er-Jahre die Erde mehrfach vor Außerirdischen in Stargate SG-1 gerettet. Heute hat sich der Serien-Star fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – mit ein paar wenigen Ausnahmen.

Ein Mann und zwei irre Fernseh-Karrieren

So ziemlich jeder Serienfan kennt Schauspieler Richard Dean Anderson. Was vor allem daran liegt, dass der Mann über zwei Jahrzehnte gleich zwei extrem beliebte TV-Serien angeführt hat. Los ging es 1985 mit MacGyver. Die Serie rund um den titelgebenden Angus MacGyver lief bis 1992 und brachte in dieser Zeit 139 Folgen hervor – später folgten noch zwei Fernsehfilme.

Seine zweite große Karriere startete dagegen 1997 mit Stargate – Kommando SG-1, einer Serie, die auf dem Kinofilm Stargate basiert. Die Sci-Fi-Serie um Sternentore und außerirdische Mächte lief über 10 Jahre und brachte diverse Spin-offs und Direct-to-DVD-Produktionen hervor. Anderson zementierte mit seiner Rolle als Colonel Jonathan „Jack“ O’Neill seinen Status als Serien-Star.

Heute ist Anderson nur noch auf Fan-Events

Mit dem Ende von Stargate SG-1 im Jahr 2007 war aber auch für Anderson der Punkt gekommen, sich langsam aber sicher aus dem Film- und Seriengeschäft zurückzuziehen. Sein letzter Auftritt war 2013 in der US-Sitcom Apartment 23. Zu diesem Zeitpunkt war Anderson 63 Jahre alt. Seitdem sieht man die TV-Legende nur noch auf Conventions, wo Fans von MacGyver und Startgate die Chance haben ihn persönlich zu treffen.

Anderson selbst nutzt übrigens schon seit Jahren keine sozialen Netzwerke mehr. Auf seinem X-Account wurde schon seit 2016 nichts mehr gepostet und laut seiner offiziellen Webseite besitzt er auch kein Facebook-Profil. Allerdings postet seine Familie regelmäßig Updates auf der besagten Webseite.