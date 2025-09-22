Dank Netflix kennt ihn die ganze Welt – vor 32 Jahren war er dagegen noch komplett unbekannt

Millionen Zuschauer haben sein Schicksal in Squid Game verfolgt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Dank des Mega-Erfolgs von Squid Game kennt ihn inzwischen die ganze Welt: Lee Jung-jae. Der südkoreanische Schauspieler ist zwar schon seit 1993 im Film- und Seriengeschäft tätig, aber erst die Netflix-Serie hat seine Karriere durch die Decke gehen lassen.

Anzeige

Dank Squid Game kennt jeder sein Gesicht

Als 2021 auf Netflix eine Serie über tödliche Kinderspiele an den Start ging, hat noch niemand geahnt, wie unfassbar erfolgreich Squid Game über die kommenden Jahre werden wird. Heute sind die türkisen Trainingsanzüge, die pinken Soldaten und überdimensionierte Kinderpuppen das Markenzeichen der Serie, die jeden Rekord auf Netflix gebrochen hat. Davon profitiert hat vor allem Hauptdarsteller Lee Jung-jae, der Gi-hun spielt, auch bekannt als Spieler 456.

„Squid Game“ im Stream Streaming-Start: 17.09.2021

Genre: Abenteuer, Action, Drama, Mystery

FSK: Ab 16 Jahren

3 Staffeln

Im asiatischen Raum und bei Fans südkoreanischer Filme war der Schauspieler schon einige Jahre bekannt – immerhin erschien 2010 der Thriller Das Hausmädchen, der auch international viel Anerkennung erhielt. In dem Film spielt Lee Jung-jae einen Hausherren, der eine Affäre mit dem Hausmädchen beginnt. Auch seine späteren Filme, wie New World (2013) und Asassination (2015) waren bei Kennern des südkoreanischen Kinos ziemlich beliebt.

Lee Jung-jae bei einem Squid-Game-Event im Juni 2025. (© Getty Images / Jung Yeon-Je)

Anzeige

Nach dem Mega-Erfolgt kam der Mega-Flop

Dank Squid Game wurde aber nicht nur ein breites internationales Publikum auf den Schauspieler aufmerksam, sondern auch Disney. So spielte Lee Jung-jae 2024 zum ersten Mal in einer großen US-Produktion mit: The Acolyte.

Für die Star-Wars-Serie lernte der Schauspieler extra Englisch. Die Serie entwickelte sich allerdings zum Debakel und wurde zum größten Streitthema in der Star-Wars-Community. Seitdem ist Lee Jung-jae auch in keiner westlichen Produktion mehr aufgetreten.

Stattdessen arbeitet er weiterhin in der südkoreanischen Film- und Serien-Industrie. So erscheint in Zukunft eine neue Miniserie (Yalmiun Sarang) mit ihm und ein neuer Film (Do-cheong) mit ihm befindet sich in Vorproduktion (Quelle: IMDb).