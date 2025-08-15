Dank Relic Hunter wurde sie vor 26 Jahren zum TV-Star – heute sieht sie ganz anders aus

Als attraktive Schatzjägerin wurde sie Ende der 90er-Jahre zum TV-Star – heute spielt sie in einem Milliarden-Hit mit.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Hätten Indiana Jones und Lara Croft eine Tochter, dann wäre es vermutlich Sydney Fox aus der Abenteuer-Serie Relic Hunter, die 1999 an den Start ging. Die Serie lief hierzulande über ProSieben und hat Hauptdarstellerin Tia Carrere zum TV-Star gemacht, der vor allem bei Männern gut ankam. Ihre zweite große Karriere ist dagegen eher unbekannt.

Anzeige

Tia Carrere zählte zu den Schönsten der Welt

Schon bevor Tia Carrere zum Serien-Star wurde, war die attraktive Hawaiianerin keine Unbekannte. Sie hatte Rollen in kultigen Filmen wie Showdown in Little Tokyo, Wayne's World und dem Action-Kracher True Lies mit Arnold Schwarzenegger. 1992 wurde sie außerdem vom People Magazine zu den 50 schönsten Menschen gezählt, sie zierte das Playboy-Cover und von 1995 bis 2001 wählte sie FHM wiederholt zu den schönsten Frauen der Welt.

So sieht Schauspielerin Tia Carrere heute aus. (© Getty Images / Chelsea Guglielmino)

In dieser Zeit entstand auch die Serie Relic Hunter – Die Schatzjägerin, in der sie als Geschichtsprofessorin Sydney Fox historische Artefakte und Schätze sucht. Die Serie war zunächst ein großer Erfolg, wurde nach drei Staffeln aber schlussendlich abgesetzt. Ganz zum Leidwesen der Fans, denn die letzte Staffel hat ein offenes Ende.

„Relic Hunter - Die Schatzjägerin“ im Stream Streaming-Start: 17.07.2023

FSK: Ab 12 Jahren

1 Staffel

Anzeige

Tia Carrere hat noch eine erfolgreiche Karriere

Ihre zweite Karriere ist dagegen unter Serienfans eher unbekannt. Carrere ist nämlich auch eine erfolgreiche Sängerin, die schon seit 1992 Musik produziert. Auf Hawaii und in den USA sind ihre Songs recht populär und so konnte sie 2009 und 2011 sogar zwei Grammy Awards gewinnen.

Ihre Stimme hat ihr aber auch noch eine andere Sparte eröffnet, so ist Carrere seit mehr als 20 Jahren als Synchronsprecherin tätig. Eine ganze Generation an Kindern ist mit ihr als englische Stimme von Nani aus Lilo & Stitch aufgewachsen. Sie spricht die Figur auch in den Fortsetzungen und in der Serie. Im Live-Action-Remake von 2025 hat sie ebenfalls eine wichtige Rolle. Ihre Verbindung zu der beliebten Disney-Marke teilt sie auch regelmäßig auf ihrem Instagram-Account.