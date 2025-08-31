Dank Rundfunkbeitrag: ARD und ZDF zeigen Netflix, wo der Hammer hängt

Netflix gibt in der Streaming-Welt den Ton an – bisher.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Sowohl ARD als auch ZDF überzeugen mit ihren Mediatheken die Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland. Im Qualitätsranking des YouGov-Brandindexes lassen die beiden TV-Urgesteine sogar Netflix hinter sich.

ZDF siegt: Besser geht Streaming nicht

Den Sieg sichert sich die ZDF Mediathek mit einem Qualitätsscore von 71,9 Punkten aus 100 möglichen. Damit kürt YouGov das ZDF zum Qualitätschampion 2025 unter den Streaming-Diensten. Der Vorsprung vor der Mediathek der Kollegen der ARD ist jedoch denkbar knapp: Mit 71,6 folgt deren Mediathek auf Platz 2.

Anzeige

Erst an dritter Stelle landet Netflix, aber nicht weit abgeschlagen. 70,9 Punkte reichen, um sich vor Waipu und Disney+ auf den Plätzen 4 und 5 zu schieben.

Neben den Top 5 wurden außerdem die Angebote von Amazon Prime Video, DAZN, dem Disney Channel, Eurosport Player, Joyn, MagentaSport und MagentaTV, Paramount+, Pluto TV, RTL+ und YouTube in der Umfrage berücksichtigt (Quelle: YouGov Qualitätschampions 2025). Nicht dabei hingegen war beispielsweise Apple TV+. Das Streaming-Angebot von Apple kommt in anderen Umfragen gerade bei der Qualität der Inhalte oft besonders gut weg.

Dass ausgerechnet die beiden deutschen Anbieter vorne liegen, dürfte einen klaren Grund haben: Im Gegensatz zu allen anderen Platzierungen in den Top 5, zahlen Nutzerinnen und Nutzer für die Mediatheken von ARD und ZDF nicht drauf. Die Angebote werden über den Rundfunkbeitrag mitfinanziert, sind also kostenlos. Da können Netflix, Disney und Amazon und Co. mit ihren regelmäßigen Preiserhöhungen nicht mithalten.

Anzeige

Auch die abwechslungsreichen Inhalte dürften ihren Teil zu den Topplatzierungen beigetragen haben. Während Netflix auf Serien, Filme, Shows und immer mehr auch auf Sport setzt, gibt es all das längst bei ARD und ZDF. Dokumentationen, Nachrichten und auch der ein oder andere Klassiker runden das Programm ab.

Dass beide nun fast gleichauf das Qualitätsranking anführen, passt gut: In Zukunft sollen die Mediatheken von ARD und ZDF ohnehin zu einer verschmelzen.

Was sagt das Qualitätsranking von YouGov aus?

Für seinen Brandindex fragt das Marktforschungsunternehmen mehrere Parameter über insgesamt fast 800 Marken ab. Die Wahrnehmung der Qualität ist einer davon. Durchgeführt wurden über 950.000 Online-Befragungen innerhalb des vergangenen Jahres (Sommer 2024 – Sommer 2025).

Aufgabe der Teilnehmer war es, die in Frage kommenden Marken nach guter oder schlechter Qualität zu beurteilen. Ob es dabei mehr um die technische Qualität der Streams oder hochqualitative Inhalte geht – oder beides –, bleibt den Teilnehmern überlassen. Damit eine Marke bei YouGov bewertet wird, muss sie im Bewertungszeitraum mindestens 100 Kunden haben und über 200 Tage durch YouGov getrackt werden.