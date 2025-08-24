Dank „Two and a Half Men“ wurde er zum bestbezahlten Serien-Darsteller der Welt – was macht Charlie Sheen heute?

2025 erscheint ein neues Projekt von Charlie Sheen.

Carlos Irwin Estévez, besser bekannt als Charlie Sheen wurde durch Filme, wie Platoon, Wall Street und Hot Shots weltberühmt. Die Mehrheit der deutschen Serienfans verbindet ihn aber in erster Linie mit seiner Rolle als Charlie Harper aus der Sitcom Two and a Half Men, die auf ProSieben rauf und runter lief. Das Finale der Serie ist allerdings inzwischen 10 Jahre her und daher stellt sich die Frage: Was macht der selbsternannte Rockstar vom Mars heute?

Drogen und Skandale: Das Ende einer Karriere?

Fans von Two and a Half Men wissen das natürlich, aber Sheens Verbindung zur Serie endete bereits einige Jahre vor dem Finale im Jahr 2015. Der Schauspieler war mehrfach wegen Drogenmissbrauch negativ aufgefallen und beleidigte darüber hinaus Chuck Lorre, den Produzenten der Serie. Weshalb Warner Bros. ihn schlussendlich feuerte und seine Figur aus der Sitcom weitestgehend entfernte (Quelle: The Hollywood Reporter).

Sheens Karriere kam dadurch aber nicht direkt zum Erliegen. Tatsächlich gelang ihm mit der Serie Anger Management ein weiterer Hit. Die Sitcom lief zwar nur zwei Jahre, brachte es aber trotzdem auf stolze 100 Folgen.

Im Anschluss wurde es dann wesentlich ruhiger, um den ehemals bestbezahlten TV-Schauspieler der Welt (Quelle: Reuters). Sheen tauchte zwar vereinzelt nochmal in kleinen Filmen, Serien und Musikvideos auf, aber ein wirklicher Hit war in den letzten 10 Jahren nicht mehr dabei.

Dieses Jahr erscheint Sheens Autobiografie

Seinen letzten TV-Auftritt hatte Sheen 2024 in der Serie Bookie und laut IMDb befindet sich auch noch eine weitere Serie mit ihm in der Postproduktion. Ganz weg ist der Schauspieler also nicht. Tatsächlich erscheint im September 2025 sogar seine Biografie mit dem Titel The Book of Sheen: A Memoir (auf Amazon ansehen). Dass Fans den Schauspieler aber nochmal auf der großen Leinwand sehen werden, ist derzeit eher unwahrscheinlich.