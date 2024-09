Danke, Netflix: Jetzt habe ich wieder Lust auf einen vergessenen Shooter

Seit kurzer Zeit läuft Terminator Zero auf Netflix – eine Serie, die tatsächlich so gut ist, dass ich jetzt wieder Bock auf das Videospiel Terminator: Resistance bekommen habe.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Terminator Zero weckt meine Videospiellust

Mit Terminator Zero hat Netflix einen echten Hit gelandet: Die Serie bekommt tolle Kritiken und erfreut sich auch in den deutschen Streaming-Charts großer Beliebtheit (Quelle: JustWatch).



Ich habe die erste Staffel die Tage beendet und hab dank der Netflix-Serie direkt wieder Lust auf das vielleicht beste Terminator-Spiel bekommen, den Shooter Terminator: Resistance.



Falls das Spiel bisher an euch vorbeigegangen ist, hier ein kleiner Überblick: Terminator: Resistance erschien erstmals im November 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Später gab es mit der Enhanced-Edition auch noch eine Version für die PS5 und die Xbox Series X|S.



Den offiziellen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Terminator: Resistance | Die letzte Schlacht gegen Skynet beginnt!

In dem düsteren Shooter spielt ihr einen Überlebenden im Krieg gegen die Maschinen. Anstatt aber in bester CoD-Manier einfach alles nieder zuballern, legt Terminator: Resistance großen Wert auf Schleich- und Crafting-Mechaniken. In der ersten Hälfte des Spiels seid ihr den gefährlichen T-800-Modellen nämlich hoffnungslos unterlegen – das ändert sich natürlich im Verlauf der Kampagne.

Ein Spiel für echte Terminator-Fans

Und auch wenn man dem Shooter an allen Ecken und Kanten sein verhältnismäßig niedriges Budget anmerkt, so punktet Terminator Resistance doch in der wichtigsten Kategorie: der Atmosphäre. Filmfans wie mir geht bei dem Spiel nämlich regelmäßig das Herz auf. Das fängt bei den originalgetreuen Soundgeräuschen an und hört bei den vielen Anspielungen auf die Filme auf. Man merkt dem Game einfach an, dass es von Fans für Fans gemacht wurde.



Das erklärt dann auch, warum der Shooter auf Steam einen beeindruckenden User-Score von 91 Prozent Zufriedenheit vorweisen kann. Apropos Steam, aktuell könnt ihr euch Terminator: Resistance auf der Plattform für schlappe 9,99 Euro sichern. Das Angebot gilt noch bis zum 09. September.

Terminator: Resistance Teyon

Alternativ gibt es den Shooter wie bereits erwähnt auch für die PlayStation oder für die Xbox-Konsolen. Allerdings erwartet euch hier derzeit kein Rabatt.



Übrigens erscheint mit Terminator: Survivors im Frühjahr 2025 bereits das nächste große Terminator-Spiel. Fans der Reihe können sich nach der Serie also direkt auf noch mehr Terminator-Content freuen.

