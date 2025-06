Das Ende von 28 Years Later erklärt: Die Jimmys haben Blut geleckt

28 Years Later endet mit einem Knall – so könnte es mit der Zombie-Reihe weitergehen. Vorsicht, massive Spoiler!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Am Ende von 28 Years Later ist der 12-jährige Protagonist Spike durch eine harte Schule gegangen: Er hat Zombie-Angriffe überlebt, sich von seinem Vater entfremdet, das frischgeborene Baby einer Infizierten gerettet und seine krebskranke Mutter trotz großer Strapazen und der Hilfe des mysteriösen Dr. Kelson verloren.

Anzeige

Nach all diesen Erlebnissen kann sich Spike nicht vorstellen, in sein altes Leben zurückzukehren. Also bringt er das Baby in einem Korb an die Pforten seines Dorfes, stellt sicher, dass es gefunden wird und nimmt Reißaus.

In der letzten Szene befindet sich Spike bereits wieder in der Wildnis auf dem britischen Festland. Er wird von Zombies verfolgt und obwohl er sich beachtlich schlägt, wird er an einer Straßenblockade eingekesselt.

In seiner Not kommt ihm plötzlich eine außergewöhnliche Gang zu Hilfe: Die Jimmys, in Jogging-Anzügen, mit glitzernden Kreuzketten und wasserstoffblonden Haaren. Sie schlachten die Zombies auf groteske Weise ab und Anführer Jimmy nimmt Spike augenscheinlich unter seine Fittiche.

28 Years Later: Wer sind die Jimmys?

Jimmy findet in 28 Years Later drei wesentliche Erwähnungen. Der Film beginnt mit seiner tragischen Geschichte und zeigt, wie er als Kind aus dem Haus seiner Eltern flieht, in dem seine Geschwister und seine Mutter von Infizierten überrannt wurden.

Anzeige

Das zweite Mal taucht Jimmy nur als Name auf – er ist in die Haut eines aufgehängten Infizierten geritzt worden, der von Spike und seinem Vater Jamie gefunden wird. Selbst für einen Infizierten ist dies ein brutales Schicksal und deutet auf einen brutalen Brauch hin.

Seinen großen Auftritt hat Jimmy in der letzten Szene. Während er mit seiner Gang Spike vor den Infizierten rettet, wird in ihrem Gebaren schnell klar, dass es sich hier um eine Sekte mit gefährlich-instabilen Charakteren handelt.

Es sind Erwachsene, die in ihren Handlungen und ihrem Auftreten jedoch wie Kinder wirken, von Trauma in ihrer Entwicklung gestoppt. Während sie die Zombies vor Spikes Augen auf verspielt-brutale Weise massakrieren, jubeln und lachen sie, ohne Mitgefühl, ohne Bewusstsein für anderes Leben.

Alfie Williams, Jodie Comer und Ralph Fiennes in 28 Years Later. (© Cinema Publishers Collection / Miya Mizuno / IMAGO)

Anzeige

Was bedeutet das Ende für 28 Years Later: The Bone Temple

28 Years Later ist als erster Teil einer Trilogie geplant – der zweite Teil, 28 Years Later: The Bone Temple, soll 2026 in die Kinos kommen. Beide Filme wurden am Stück abgedreht, es dürften also einige der gleichen Schauspieler zum Einsatz kommen.

Offiziell ist noch nichts über die Handlung bekannt, doch es ist davon auszugehen, dass Spike auf seiner Reise die Jimmys näher kennen und vermutlich zu fürchten lernen wird. Sie sind voraussichtlich als zukünftige Antagonisten ausgelegt.

Der Name des zweiten Teils deutet auch daraufhin, dass Dr. Kelson (Ralph Fiennes) erneut vorkommen wird, schließlich hat er den Knochentempel errichtet. Seine verständnisvolle Herangehensweise zu den Zombies ist zudem das exakte Gegenstück zu den Jimmys – Konflikt ist vorprogrammiert.

Schlussendlich sind zusätzlich auch Spikes Vater und Baby Isla wichtige Figuren für weiterführende Filme. Jamie wird sich wahrscheinlich auf die Suche nach seinem Sohn begeben, während Isla möglicherweise durch einen Zeitsprung zu einer tragenden Rolle heranwachsen könnte.

Anzeige

Es bleibt also abzuwarten, was Autor Alex Garland und Regisseur Danny Boyle für die nächsten zwei Teile der Zombie-Trilogie in petto haben.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.