Das erste Ende von Rambo war so verstörend, dass Sylvester Stallone es ändern ließ

Dieses radikale Ende hätte die gesamte Reihe direkt beendet.

Die Rambo-Filme mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle gehören zu den Klassikern des Action-Kinos. Insbesondere der erste Film, der 1982 erschien, genießt bei vielen Filmfans ein hohes Ansehen. Dabei sollte der Film ursprünglich ganz anders ausgehen: Held Rambo sollte im Finale nämlich sterben. Das erste Ende, welches sogar gedreht wurde, ist aber noch viel düsterer.

So sollte der Klassiker Rambo eigentlich enden

Die Geschichte von Rambo (OT: First Blood) ist zwar weitestgehend bekannt, aber wir frischen euer Gedächtnis trotzdem kurz auf. Der Vietnamkriegsveteran John Rambo wird von den Polizisten einer Kleinstadt misshandelt und flieht daraufhin in die örtlichen Wälder. Die Situation eskaliert im Verlauf des Films und endet damit, dass Rambo in der örtlichen Polizeistation festgenommen wird.

Das erste Ende des Films war aber wesentlich verstörender. Hier bricht der traumatisierte Soldat nicht nur emotional und psychisch zusammen, sondern begeht abschließend Selbstmord. Diese Fassung schockierte das Testpublikum aber so sehr, dass man sich kurzerhand dazu entschloss, das heute bekannte Ende zu produzieren.

Der deutsche Verleih hat das Ende des Films auch auf YouTube hochgeladen:

Stallone selbst soll sich für das neue Ende eingesetzt haben. Generell gehen viele Änderungen auf den Schauspieler zurück. Dass Rambo zum Beispiel überwiegend wortkarg ist und die meiste Zeit ohne Schusswaffen kämpft, sind ebenfalls seine Vorschläge gewesen. Damit unterscheidet sich die Verfilmung auch stark von der Romanvorlage. In dieser ist Rambo weniger menschlich und wird am Ende von seinem Vorgesetzten erschossen.

Es wird noch einen weiteren Rambo-Film geben

Während der erste Film noch starke Einflüsse eines Dramas hat, sind die Nachfolger schon wesentlich mehr dem Action-Genre zuzuordnen. Auch die Brutalität der Filme nahm über die Jahre hinzu. Der vierte Teil, John Rambo, war in Deutschland sogar lange Zeit nicht ungeschnitten erhältlich.

Übrigens: Derzeit wird ein Prequel entwickelt, das einen jungen Rambo im Fokus hat – dargestellt von dem Schauspieler Noah Centino. Stallone wird an diesem Film jedoch in keiner Weise beteiligt sein.

