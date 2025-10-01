Das große Promi-Büßen 2025: Start, Sendetermine und Kandidaten

Bei „Das große Promi-Büßen“ werden Stars mit ihrer unrühmlichen Vergangenheit konfrontiert. Wir geben euch die wichtigsten Infos im Überblick.

Ein Camp und viele offene Rechnungen: Darum geht es in „Das große Promi-Büßen“

Sam Dylan oder auch Carina Spack – diese Promis haben bereits in der Vergangenheit an der Show teilgenommen. Das Konzept von „Promi-Büßen“ ist simpel: Zehn Stars ziehen gemeinsam in ein abgelegenes Camp und leben dort ohne jeglichen Luxus zusammen. Im Verlaufe der Show müssen sich die Teams immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Wer verliert, muss eine Strafarbeit ableisten.

Ein populäres Element in der Sendung ist die sogenannte „Runde der Schande“: Hierbei bittet die Moderatorin Olivia Jones die Promis zu Einzelgesprächen und konfrontiert sie darin mit unrühmlichen Details, wie etwa Negativ-Schlagzeilen oder peinlichen Auftritten aus ihrer Vergangenheit. Anschließend können die Kandidaten diese Details aus ihrem Leben reflektieren.

Welche Neuerungen gibt es 2025?

Bisher gab es am Ende jeder Folge das „Tribunal der Loser“, bei dem die Kandidaten jeweils zwei von ihnen zum Exit-Duell nominierten. Der Verlierer des Duells muss sofort aus dem Camp ausziehen.

In der kommenden Staffel „Das große Promi-Büßen“ wird das Votum jedoch anders ablaufen: Wie Joyn mitteilt, entscheiden diesmal die Zuschauer in der App, welche Stars weiterkommen – und wer folglich am Ende das Preisgeld von 50.000 Euro gewinnt. Die Joyn-App findet ihr im Google Play Store und im App Store.

Starttermin: Wann läuft „Das große Promi-Büßen“ bei Joyn?

Der Starttermin ist fix: „Das große Promi-Büßen“ 2025 startet am 23. Oktober auf Joyn. Auch im Fernsehen wird die Show zu sehen sein: Wie ProSieben ankündigte, könnt ihr am 30. Oktober die ersten vier Folgen schauen.

Welche Kandidaten sind bei „Das große Promi-Büßen“ dabei?

Joyn hat jüngst bekanntgegeben, welche Kandidaten die 4. Staffel von „Das große Promi-Büßen“ bestreiten:

Serkan Yavuz , Reality-Star, bekannt aus „Sommerhaus der Stars“ und „Kampf der Reality-Stars“

, Reality-Star, bekannt aus „Sommerhaus der Stars“ und „Kampf der Reality-Stars“ Theresia Fischer , bekannt aus „Germany’s Next Topmodel“ und „Das Sommerhaus der Stars“

, bekannt aus „Germany’s Next Topmodel“ und „Das Sommerhaus der Stars“ Rafi Rachek , bekannt aus „Das Sommerhaus der Stars“

, bekannt aus „Das Sommerhaus der Stars“ Edith Stehfest , Sängerin, bekannt aus „Sommerhaus der Stars“ und „Dschungelcamp“

, Sängerin, bekannt aus „Sommerhaus der Stars“ und „Dschungelcamp“ Jörg Dahlmann , ehemaliger Sportreporter, bekannt aus „Promi Big Brother“

, ehemaliger Sportreporter, bekannt aus „Promi Big Brother“ Vanessa Brahimi , Influencerin, bekannt aus „Sommerhaus der Normalos“

, Influencerin, bekannt aus „Sommerhaus der Normalos“ Emma Fernlund , Influencerin, bekannt aus „Sommerhaus der Stars“

, Influencerin, bekannt aus „Sommerhaus der Stars“ Diogo Sangre , Reality-Star, bekannt aus „Ex on the Beach“ und „Temptation Island“

, Reality-Star, bekannt aus „Ex on the Beach“ und „Temptation Island“ Linda Braunberger , bekannt aus „Germany’s Next Topmodel“, „Ex on the Beach“ und „Are You The One – Realitystars in Love“

, bekannt aus „Germany’s Next Topmodel“, „Ex on the Beach“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ Bellydah Venosta, bekannt aus „Der Bachelor“ (Schweiz)

