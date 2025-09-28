„Das hatten wir in 14 Jahren noch nie“: Frank Rosin erlebt Premiere bei Rosins Restaurants

Rosin kann nicht glauben, dass dieses Restaurant keinen Erfolg hat.

Fernsehkoch und Gastronom Frank Rosin hat in seiner Show Rosins Restaurants schon einige böse Überraschungen erlebt. Umso erfreulicher ist ein neuer Fall, wo fast alles stimmt und am Ende sogar Freudentränen fließen – das ist die Story vom Restaurant Le Coq in Haan.

So begeistert war Rosin in seiner Show noch nie

Wenn Frank Rosin und sein Kamerateam auftauchen, ist die Lage ernst. Erfolglose Restaurants kämpfen um ihr finanzielles Überleben. Oft lassen sich die Gründe für die Schieflage schnell ermitteln: schlechtes Essen, hässliches Ambiente und Fehler bei der Kalkulation. Nicht selten versuchen Quereinsteiger und ungelernte Köche ein Restaurant zu leiten, was zu Problemen führt.

Im Fall vom Le Coq, einem französischen Restaurant in Haan, sieht die Sache allerdings anders aus, denn hier schmeckt das Essen vorzüglich. „Das hatten wir in 14 Jahren noch nie: Küchentechnisch stimmt hier einfach alles“ schwärmt Rosin nach einer Kostprobe.

Trotzdem bleiben die Gäste aus und der Schuldenberg wächst und wächst, weshalb sich Küchenchef Reza Niknejad und seine Frau Shima Tabrizi ratlos an den Koch gewandt haben. Beim Testessen wird klar, wo der Hund begraben liegt: Das Konzept geht nicht auf. Serviert wird französische Küche, aber der gebürtige Iraner fügt den Speisen einen orientalischen Touch aus seiner Heimat hinzu.

Ein neues Konzept kann das Restaurant retten

Für Rosin ist der Fall klar: Das Restaurant Le Coq muss seinen Fokus ändern und zukünftig authentische Küche aus dem Orient servieren. Dazu werden die Öffnungszeiten angepasst und ein Teil des Restaurants bietet nun auch Weine und selbstgemachtes Brot an.

Ob das neue Konzept, das Restaurant schlussendlich retten wird, muss sich natürlich noch zeigen. Rosin ist jedenfalls zuversichtlich, dass die beiden Restaurantbetreiber mit seinen Tipps und dem neuen Konzept Erfolg haben werden und lobt zum Schluss noch einmal Chefkoch Reza: „Du bist der beste Koch, den wir in 14 Jahren Rosins Restaurants hatten!“