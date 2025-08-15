„Das Kanu des Manitu“ abgesetzt? Das steckt wirklich hinter der Meldung

Nach 24 Jahren ist Mitte August mit „Das Kanu des Manitu“ die Fortsetzung des Comedy-Klassikers „Der Schuh des Manitu“ erschienen. Schon kurz vor dem Kinostart sorgt eine Meldung in Social-Media-Portalen für Aufsehen. Haben erste Kinos den Film wegen „kultureller Aneignung“ schon wieder aus dem Programm genommen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Das Kanu des Manitu“ abgesetzt wegen „kultureller Aneignung“?

Unter anderem bei X und Facebook wird ein Bild geteilt, das eine angebliche Erklärung der Filmkette „Filmpalast24“ zeigt. Dort heißt es:

„Wir nehmen den Film „Kanu des Manitou“ aus unserem Programm. Er ist eine kulturelle Aneignung und nicht mehr zeitgemäß. Wir entschuldigen uns für eventuelle emotionale Verletzungen, die bereits durch den Trailer oder das bloße Lesen des Filmtitels entstanden sind. Unser Haus versteht sich als sicherer Raum, in dem weder Humor von 2001 noch unbeaufsichtigte Pointen geduldet werden.“

Laut der angeblichen Begründung enthalte der Streifen „kulturaneignende Szenen“, in denen weiße Schauspieler fiktive Apachen spielen. Dazu zeigt das Bild ein „ABGESETZT“-Banner über dem Filmplakat.

Anzeige

Das entsprechende Bild wird massenhaft geteilt und darunter finden sich zahlreiche verständnis- und fassungslose Kommentare wie:

„Kranke Welt“

„Ich lach mich kaputt“

„Kann man sowas glauben? Das ist doch krank und völlig verblödet.“

Was steckt dahinter?

Tatsächlich ist die ganze Aufregung aber umsonst. Das Bild ist ein satirischer Beitrag und wird geteilt, um zu „ragebaiten“, also um Nutzer im Netz zu provozieren und absichtlich mit Fake-Informationen negative Kommentare hervorzurufen. Die Geschichte ist frei erfunden. Eine Kinokette namens „Filmpalast24“ gibt es nicht. Der Name „Filmpalast“ ist lediglich als Webseite bekannt, die illegal Filme im Stream bereitstellt.

Hier könnt ihr den ersten Teil noch einmal ansehen:

Hinweise auf eine tatsächliche Absetzung des Films fehlen komplett. Die Behauptung stammt von einem Nutzer, der später selbst zugab, dass es Satire war. Der satirische Inhalt ist schon allein durch überzogene Formulierungen wie „Wir können die Sicherheit unserer Gäste nicht garantieren, wenn jemand im Saal versehentlich lacht“ erkennbar. Zudem ist im Text der Filmtitel falsch geschrieben. So wird er dort „Das Kanu des Manitou“ statt „Das Kanu des Manitu“ genannt.

Tatsächlich gibt es aber reale Debatten darüber, ob der Humor des Originals von 2001 noch zeitgemäß ist. „Der Schuh des Manitu“ lebte von Klischees, die heute teilweise als problematisch gelten. Bully selbst sagte dazu, die Woke-Bewegung sei „eine gute Sache“, könne aber – wie alles – ins Extreme kippen (Quelle: Queer.de). Seit dem 14. August kann man den neuen Bully-Film sehen. Kino-Termine in eurer Nähe findet ihr hier.

Fake-News Keine Absetzung, keine echte Kinokette „FilmPalast24“, nur ein viraler Satire-Post, der viele für bare Münze nahmen. „Das Kanu des Manitu“ läuft wie geplant in den deutschen Kinos. Hauptsache, man hat wieder was zum Aufregen. Martin Maciej

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.