„Das Monster von Florenz“ Staffel 2: Gibt es eine Fortsetzung?

„Das Monster von Florenz“ geht nur über vier Folgen, steht aber an der Spitze der Netflix-Charts. Ob es eine zweite Staffel geben wird, ist fraglich.

Wird es eine zweite Staffel geben?

Diese Frage beschäftigt euch sicher, nachdem ihr die letzte Folge gesehen habt. Das Ende lässt auf eine Fortsetzung von „Das Monster von Florenz“ hoffen.

Ob und wann es denn nun tatsächlich eine Fortsetzung geben wird, ist nicht öffentlich belegt. Der Regisseur Stefano Sollima schließt es aber nicht aus. Gegenüber „The New World“ äußerte er, dass es noch weitere Verdächtige gebe und die Geschichte somit viel länger wäre.

„Das Monster von Florenz" im Stream Streaming-Start: 22.10.2025

Genre: Drama, Krimi, Mystery

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

Wovon könnte eine zweite Staffel handeln?

Für jede Folge gab es einen möglichen Täter, der letzte jedoch ist am Ende der vierten Episode verschwunden. Die nächste Spur wurde aber angedeutet: ein Bürger gibt einen Hinweis über seinen vorbestraften Nachbarn zur Polizei.

Der Verdacht liegt nahe, weil genau während des Zeitraumes einer Haftstrafe des besagten Nachbarn auch die Mordserie zum Erliegen kam. Es wäre also möglich, dass eine potenzielle zweite Staffel sich mit diesem Verdacht auseinandersetzen könnte.

Ihr könnt also zumindest darauf hoffen, dass es eine zweite Staffel von Das Monster von Florenz geben wird.

Falls ihr die Serie noch nicht kennt – hier geht es zum offiziellen Trailer:

Das Monster von Florenz: Darum geht es

Nach Angaben von „Moviepilot“ dreht sich die Serie um das sogenannte "Monster von Florenz". Dieser soll zwischen 1968 und 1985 acht Doppelmorde in der Toskana begangen haben. Wer der Täter ist, ist bis heute unklar.

Die vier Folgen von „Das Monster von Florenz“ beschreiben deshalb nur einen Bruchteil der Ermittlungen. In der letzten Episode wird allerdings angedeutet, mit welcher Täter-Theorie eine zweite Staffel von Das Monster von Florenz weitergehen könnte.