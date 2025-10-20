Das sind die 11 besten Filme und Serien mit Bella Ramsey

Bella Ramsey spielt Ellie in „The Last Of Us“.© IMAGO / FAMOUS / James Warren / Bildbearbeitung GIGA 1 / 12

Bella Ramsey wurde einem großen Publikum durch die Rolle der Lyanna Mormont in der Serie „Game of Thrones“ bekannt. Heute ist der Schauspielstar aus Hollywood nicht mehr wegzudenken und aktuell in der zweiten Staffel der Videospiel-Adaption „The Last Of Us“, aber auch bald in Produktionen wie „Sunny Dancer“ und „Monstrous Beauty“ zu sehen.

Welche Filme und Serien mit Bella Ramsey ihr unbedingt gesehen haben solltet, erfahrt ihr hier.