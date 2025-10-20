Das sind die 11 besten Filme und Serien mit Bella Ramsey

Bella Ramsey wurde einem großen Publikum durch die Rolle der Lyanna Mormont in der Serie „Game of Thrones“ bekannt. Heute ist der Schauspielstar aus Hollywood nicht mehr wegzudenken und aktuell in der zweiten Staffel der Videospiel-Adaption „The Last Of Us“, aber auch bald in Produktionen wie „Sunny Dancer“ und „Monstrous Beauty“ zu sehen.
Welche Filme und Serien mit Bella Ramsey ihr unbedingt gesehen haben solltet, erfahrt ihr hier.
#1 „Game of Thrones“ (2016-2019)
In der sechsten Staffel der Erfolgsserie „Game of Thrones“ wird Ramsey als Lyanna Mormont eingeführt. Über drei Staffeln hinweg und in insgesamt neun Episoden überzeugt Ramsey als Lady der Bäreninsel und wird 2016 im Hollywood Reporter als „Breakout Star“ bezeichnet.
#2 „Eine lausige Hexe“ (2017-2020)
Bei dieser Serie handelt es sich um die fünfte Adaption der gleichnamigen Buchreihe „Eine lausige Hexe“ (bei Amazon ansehen). Drei Staffeln lang schlüpfte Ramsey in die Rolle von Mildred Hoppelt, die Schülerin der Graustein-Akademie für Hexen ist. Sie stammt aus nicht-magischem Haus und muss sich in der Schule zurechtfinden.
#3 „Hilda“ (2018-2020)
In der Serienadaption des Comics „Hilda“ (bei Amazon ansehen) leiht Ramsey der Titelfigur die Stimme. Gemeinsam mit dem Hirschfuchs Hörnchen geht Hilda auf eine Reise durch die Wildnis und begegnet dabei ganz unterschiedlichen Wesen.
#4 „Judy“ (2019)
„Judy“ ist eine Filmbiografie und stellt das letzte Lebensjahr von Judy Garland in den Mittelpunkt. Judy (Renée Zellweger) ist nicht nur pleite, sondern auch alkoholabhängig. Um Geld zu verdienen, nimmt sie ein fünfwöchiges Engagement in London an. Dafür muss sie allerdings ihre Kinder Lorna (Bella Ramsey) und Joey (Lewin Lloyd) bei ihrem Ex-Ehemann zurücklassen.
#5 „Résistance – Widerstand“ (2021)
In der Tragikomödie „Résistance – Widerstand“ schlüpft Ramsey in die Rolle von Elsbeth und spielt an der Seite von Jesse Eisenberg. Der Film spielt während des Zweiten Weltkriegs und stellt den französischen Widerstand in den Mittelpunkt. Marcel Marceau (Jesse Eisenberg) hilft gemeinsam mit seinem Bruder und Cousin jüdischen Waisenkindern zur Flucht, um sie vor den Nazis zu retten.
#6 „His Dark Materials“ (2020)
Die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Philip Pullmann (bei Amazon ansehen) und spielt in einem Multiwelten-Universum. Ramsey übernimmt die Rolle von Angelica, einem Kind in Cittàgazze.
#7 „Catherine, Lady wider Willen“ (2022)
In „Catherine Called Birdy“ ist Ramsey an der Seite von Andrew Scott und Billie Piper zu sehen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Karen Cushman (bei Amazon ansehen) und stellt Catherine, auch bekannt als Birdy, in den Mittelpunkt. Birdy ist 14 Jahre alt und möchte nicht erwachsen werden, denn sie möchte ihre Freiheit behalten.
#8 „The Last Of Us“ (seit 2023)
Seit 2023 spielt Ramsey Ellie Williams in der Videospiel-Adaption „The Last Of Us“. Gemeinsam mit dem Schmuggler Joel Miller (Pedro Pascal) kämpft sie sich durch die postapokalyptische Welt. In der ersten Staffel machen sich die beiden auf den Weg zu den Fireflies, während die zweite Staffel vor allem das Leben in Jackson beleuchtet. Eine dritte Staffel der Serie ist bereits bestätigt.
#9 „Chicken Run: Operation Nugget“ (2023)
In „Chicken Run: Operation Nugget“ leiht Ramsey Molly die Stimme. Ginger (Thandiwe Newton) und Rocky (Zachary Levi) haben sich auf einer Insel niedergelassen und eine Familie gegründet.
Als ihre Tochter Molly im Teenager-Alter ist und die Insel verlassen möchte, kommt es zum Streit, denn Ginger hat schlechte Erinnerungen an die Geflügelfarm, von der sie geflohen ist. Doch Molly hört nicht auf ihre Mutter und macht sich auf den Weg, die Außenwelt zu erkunden.
#10 „Time“ (2021)
In der zweiten Staffel der britischen Anthologie-Serie „Time“ schlüpft Ramsey in die Rolle einer suchtkranken Schwangeren, die im Gefängnis sitzt. Mal wieder glänzt Ramsey mit schauspielerischem Talent bei einer herausfordernden Figur.
#11 „Becoming Elizabeth“ (2022)
Im Historiendrama „Becoming Elizabeth“ spielt Bella Ramsey nur eine Nebenrolle, und schafft es trotzdem, mit schauspielerischer Leistung das Rampenlicht zu stehlen. Die Serie erzählt von der jungen Elizabeth Tudor, die später Königin Elizabeth I. werden würde.