Das sind die besten 11 Filme und Serien mit Zendaya

Mit „Spider-Man: Homecoming“ wurde die Geschichte erneut gestartet. Tom Holland schlüpft in die Rolle des Titelhelden, während Zendaya seine große Liebe MJ spielt. Die Filmreihe setzt sich mit „Spider-Man: Far From Home“ und „Spider-Man: No Way Home“ fort. Für 2026 ist der vierte Teil angekündigt.