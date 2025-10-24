Dass dieser peinliche Filmfehler in Harry Potter niemandem aufgefallen ist, ist unglaublich

Menschen machen Fehler – und auch die schlauen Köpfe hinter den Harry-Potter-Filmen bilden keine Ausnahme! Im ersten Teil hat sich das Team im Schnitt einen kleinen Patzer erlaubt, der zum Glück kaum jemandem aufgefallen ist – bis jetzt! In einer Szene wird aus dem magischen Unsichtbarkeitsumhang plötzlich ein ordinärer grüner Mantel.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Greenscreen statt Magie: Harry Potter leistet sich kleinen Schnitzer

Die Harry-Potter-Bücher und -Filme prägten eine komplette Generation. Nicht zuletzt, weil sie den Zuschauern und Lesern eine glaubhafte, aber dennoch magische Welt vermittelten, in der Harry, Ron und Hermine Jahr für Jahr spannende Abenteuer erleben.

Anzeige

Da wir in der Realität aber nicht einfach mit dem Zauberstaub unsere Brille reparieren oder dank eines Umhangs komplett unsichtbar werden können – zumindest noch nicht – musste das Team ein bisschen Filmmagie ins Spiel bringen. Hinter dem tollen Unsichtbarkeitsmantel von Harry etwa steckt ein simpler grüner Umhang, der in der Postproduktion durch Chroma-Keying seinen im Film sichtbaren Effekt verliehen bekommt.

Im Film fällt das den Zuschauern entsprechend nicht auf, da penibel darauf geachtet wurde, dass die eigentliche Farbe der Requisite nicht zu sehen ist. Eine winzige Szene haben die Cutter jedoch allem Anschein nach übersehen. Als Harry im ersten Teil auf den Spiegel Nerhegeb stößt und darin seine Eltern sieht, will er das Wunder auch seinem besten Freund Ron zeigen. Als die beiden den Raum mit dem Spiegel erreichen, schmeißt Harry seinen Umhang achtlos in die Ecke. Die Folge: Der Filmzauber verfliegt – der Umhang gibt seine wahre Farbe preis: Er ist grün.

Harry Potter: The Complete Collection - Jubiläums-Edition [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 16:27 Uhr

Anzeige

Harry Potter als Serie bei HBO

Wichtige Info für alle Potterheads: HBO hat bereits im April 2023 angekündigt, dass man die Bücher noch einmal als Serie auflegen wird. Diese soll über 10 Jahre laufen und sich in einem wichtigen Punkt vom Original unterscheiden. Wann die Serie startet, ist jedoch noch nicht klar.

Hoffen wir mal, dass die Serie einige der verpassten Chancen der Filme nutzt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.