DAZN Studentenrabatt: So spart ihr bei dem Streaming-Dienst

Ihr seid Studenten und fragt euch, ob es den Sport-Streaming-Dienst DAZN auch mit vergünstigtem Studentenrabatt gibt? Wir haben die Antwort und zeigen euch alle Spar-Möglichkeiten.

Die aktuelle Lage für Studenten

Viele Unternehmen locken mit speziellen Angeboten für Studierende. Leider gehört DAZN bisher nicht dazu. Der Streaming-Dienst bietet keinen Studentenrabatt. Doch das bedeutet nicht, dass ihr nicht trotzdem kräftig sparen könnt.

Sucht ihr auf bekannten Portalen für Studentenrabatte nach einem Angebot direkt bei DAZN, werdet ihr wahrscheinlich nicht fündig. Allerdings lohnt es sich, die Augen offenzuhalten. Manchmal kooperieren solche Streaming-Dienste mit anderen Partnern und bieten doch noch über Umwege Vorteile für euch.

So könnt ihr trotzdem bei DAZN sparen

Auch ohne Studentenrabatt müsst ihr nicht den vollen Monatspreis zahlen. DAZN selbst gibt euch eine Möglichkeit, den Preis zu drücken. Bucht hierfür das Jahresabo von DAZN. Entscheidet ihr euch für die jährliche Zahlungsweise, spart ihr im Vergleich zum monatlichen Abo bares Geld:

Beim DAZN Monatsabo bezahlt ihr 29,99 Euro im Monat.

bezahlt ihr im Monat. Das DAZN Jahresabo (mit Einmalzahlung) kostet umgerechnet nur noch 22,92 Euro im Monat.

Über das Jahr gerechnet, ergibt das eine Ersparnis von über 80 Euro. Eine gute Alternative ist auch die Jahresmitgliedschaft mit monatlicher Zahlung für 24,99 Euro im Monat.

Weitere Wege zu einem günstigeren Angebot

Prüft eure Konto-Vorteile: Manchmal bieten Banken oder Kreditkarten-Anbieter Vergünstigungen für Streaming-Dienste wie DAZN an. Ein Blick in euer Online-Banking kann sich lohnen.

Manchmal bieten Banken oder Kreditkarten-Anbieter Vergünstigungen für Streaming-Dienste wie DAZN an. Ein Blick in euer Online-Banking kann sich lohnen. Telekom-Kunden fragen nach: Falls ihr Kunde der Telekom seid, könnt ihr prüfen, ob es für euch spezielle Paket-Angebote mit DAZN gibt.

Falls ihr Kunde der Telekom seid, könnt ihr prüfen, ob es für euch spezielle Paket-Angebote mit DAZN gibt. Portale für Studentenrabatte im Auge behalten: Webseiten, die Studentenrabatte sammeln, aktualisieren ihr Angebot ständig. Es kann sein, dass dort irgendwann doch ein DAZN-Deal auftaucht.

Unsere Empfehlung: Entscheidet euch für das DAZN Jahresabo, wenn ihr längerfristig dort streamen wollt. So sichert ihr euch die günstigste monatliche Rate und könnt trotzdem alle Sportereignisse wie die Bundesliga und die Champions League verfolgen.