DAZN verschenkt echten Leckerbissen an Fußballfans – Live-Spiele inklusive

FIFA+ gibt’s direkt bei DAZN.

Ab dem kommenden Jahr gibt es FIFA+ beim Sport-Streaming-Anbieter DAZN zu sehen. Kunden müssen dafür nichts extra zahlen – und dürfen sich sogar über manches Live-Spiel freuen.

DAZN integriert FIFA+ kostenfrei

Nach der gemeinsamen Übertragung der Klub-WM 2025 intensivieren DAZN und die Weltfußballorganisation FIFA ihre Zusammenarbeit. Der Sport-Streaming-Anbieter erhält demnach ab 2026 die exklusiven Rechte für die weltweite Distribution von FIFA+ und will die Inhalte in seine Plattform integrieren.

Ein konkretes Startdatum steht noch nicht fest. Klar ist jedoch: Im Gegensatz zu anderen Angeboten wie dem NFL Game Pass oder NHL.TV, die bei DAZN kostenpflichtig bleiben, gibt es FIFA+ kostenlos für alle zahlende Kunden (Quelle: DAZN).

Die Inhalte von FIFA+ umfassen bislang tägliche Fußballnachrichten, wöchentliche Analysen, Dokumentationen und Interviews. Auch Live-Spiele sowie Archivmaterial sollen Bestandteil des neuen Angebots sein. Die Übertragung von Welt- oder Kontinentalturnieren gehören allerdings nicht dazu. Die milliardenschweren Rechte für WM, EM & Co. liegen weiterhin bei anderen Anbietern.

FIFA+ bei DAZN: Mehr Reichweite, mehr Inhalte

FIFA+ ist nicht das erste Zusatzangebot bei DAZN. In den vergangenen Jahren hat der man bereits andere Sportformate wie FIBA’s Courtside 1891, NHL.TV und den NFL Game Pass aufgenommen. Die FIFA will durch den Wechsel auf die DAZN-Infrastruktur ihre Sichtbarkeit erhöhen. DAZN hat kommt eigenen Angaben zufolge auf 120 Millionen Accounts.

Ob das Modell aufgeht, wird sich erst noch zeigen. Die große Reichweite könnte FIFA+ helfen, ein breiteres Publikum anzusprechen, nachdem sich das Interesse an dem Angebot bislang eher in Grenzen hielt. Entscheidend ist am Ende, wie wichtig die Inhalte für Fußballinteressierte wirklich sind und ob die FIFA ihr Streaming-Angebot weiter größtenteils als eine Art Werbekanal für sich selbst betrachtet.