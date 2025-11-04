„Death by Lightning“: Alle Infos zur neuen Serie

„Death by Lightning“ heißt die neue Netflix-Miniserie, die im November startet – ein politisches Historiendrama rund um eine US-amerikanische Präsidentschaft.

Starttermin der neuen Serie „Death by Lightning“

Das historische Politdrama „Death by Lightning“ ist ab dem 6. November 2025 auf Netflix verfügbar. Die insgesamt vier Folgen der ersten Staffel sind direkt zum Streamen bereit. Da es eine Miniserie ist, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Staffel ohne Fortsetzung handelt.

„Death by Lightning“ auf Netflix

Darum geht es in „Death by Lightning“

Die Serie basiert auf der Buchvorlage von Candice Millard mit dem Titel „Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President“.

Konkret geht es um das Leben von James A. Garfield, der in armen Verhältnissen aufwächst, früh großes Potential zeigt und bald in die politische Arbeit einsteigt. Mit dem Ziel der Korruption den Kampf anzusagen, wird er schließlich zum Präsidentschaftskandidaten – und gewinnt die Wahl.

Als Präsident der USA hat er ebenso viel Macht wie Pflichten. Dazu kommt Charles Guiteau, der ebenfalls aus arme Verhältnissen stammt und sich nach Aufstieg sehnt. Guiteau wird zunehmend besessen von Garfield und die Grenze zwischen Bewunderung und tödlicher Feindschaft schwindet.

Alles über die neue Serie erfahrt ihr in diesem Trailer unserer Kollegen von kino.de:

Cast und Crew für „Death by Lightning“

Für die Serie übernehmen Michael Shannon als James A. Garfield und Matthew Macfadyen als Charles Guiteau die Hauptrollen. Ebenfalls Teil des Casts sind unter anderem Nick Offerman, Laura Marcus und Betty Gilpin.

Auch die Crew ist nicht unbekannt. Mike Makowsky ist der Schöpfer der Serie und war unter anderem für die Serie „Bad Education“ verantwortlich.

Ebenfalls mit an Board als Produzenten sind David Benioff und D.B. Weiss, die vor allem für ihre Arbeit an „Game of Thrones“ bekannt sind und auch bei „3 Body Problem“ zusammen arbeiteten. Als Regisseur übernahm Matt Ross, der bereits bei „Stephen Kings Haus der Verdammnis“ Regie führte.