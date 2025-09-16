„Death in Paradise“ – alle Infos zu Staffel 14

Fans von „Death in Paradise“ dürfen sich freuen: Die 14. Staffel der Erfolgsserie ist seit September in Deutschland bei Disney+ zu sehen.

Seit wann ist „Death in Paradise“ Staffel 14 zu sehen?

Serienstart der 14. Staffel von „Death in Paradise“ in Deutschland war der 03. September 2025. Ihr findet sie bei Disney+. Damit startet die Krimiserie in Deutschland nur kurz nach der Ausstrahlung in Großbritannien und setzt ihre Erfolgsgeschichte auch hierzulande fort.

Wer ist der neue Ermittler?

Eingefleischte Fans der Serie wissen, dass der Hauptermittler der Krimireihe immer wieder wechselt. So wurde es auch für Detective Inspector Neville Parker Zeit, die Insel Saint-Marie zu verlassen und den Staffelstab an einen anderen Ermittler zu übergeben.

In der 14. Staffel ermittelt Detective Inspector Mervin Wilson, gespielt von Don Gilet. Wilson ist der fünfte Hauptermittler der beliebten Serie. Er war bereits im Weihnachtsspecial der 13. Staffel von „Death in Paradise“ dabei, wo er einen kniffligen Fall löste.

Eigentlich will der wenig beliebte Engländer nach dem Weihnachtsfall schnell wieder nach London zurück, doch dann wird er in einen neuen Fall hineingezogen, den er genauer untersuchen will. Außerdem bekommt Wilson die Gelegenheit, mehr über seine Mutter zu erfahren.

Wilson hat also gleich mehrere Gründe, länger auf der Insel Saint-Marie zu bleiben. So wird der mürrische Engländer der neue Chefermittler – auch wenn seine Kollegen wenig erfreut sind.

Den Trailer zur 14. Staffel könnt ihr euch gleich hier ansehen. Unsere Kollegen von kino.de haben das Video für euch:

Wer sind die Gaststars in Staffel 14 von „Death in Paradise“?

In der aktuellen Staffel werden einige Gaststars zu sehen sein, unter anderem:

Tobi Bakare als Sergeant JP Hooper

Michelle Greenidge

Joy Richardson

Anthony J. Abraham

Simon Lennon

Adam James

David Avery

Zur Hauptbesetzung gehören Don Warrington als Commissioner Selwyn Patterson, Shantol Jackson als Sergeant Naomi Thomas, Ginny Holder als Officer Darlene Curtis und Élizabeth Bourgine als Catherine Bordey.

