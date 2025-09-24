Death Stranding erhält einen Film, aber anders, als ihr denkt

Zum zehnten Jubiläum von Kojima Productions hat das Unternehmen bestätigt, dass Death Stranding einen Film bekommt. Allerdings anders, als viele zunächst vermutet hatten.

Death Stranding bekommt einen Anime-Film

Death Stranding und Death Stranding 2 haben eine große Fangemeinschaft aufgebaut, die jedoch nicht jeden Geschmack treffen. Das Death-Stranding-Universum wird durch einen Anime-Film erweitert.

Der Anime-Film heißt „Death Stranding: Mosquito“ und erzählt eine neue und originale Story, die in der Welt des Spiels angesiedelt ist. Wobei es heißt, dass der Name ein „Working Title“ ist. Das bedeutet, dass der Titel vorläufig ist und sich noch ändern kann.

Ein Release-Datum oder ein Release-Zeitraum gibt es derzeit noch nicht. Sobald es weitere Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel. Die Produktion übernimmt das bekannte ABC Animation Studio (unter anderem „A Silent Voice“, „Violet Evergarden“ und „Rascal Does Not Dream Of Bunny Girl Senpai“). Hiroshi Miyamoto übernimmt die Regie und Aaron Guzikowski (Creator der HBO-Serie „Raised by Wolves“) verfasst das Drehbuch. Hideo Kojima zählt zu den Produzenten des Films.

Zur Feier der Ankündigung gibt es auch einen ersten Trailer, der bereits erste Bilder des Films zeigt:

Muss man Death Stranding gespielt haben, um den Film zu verstehen?

Wer die Spiele von Hideo Kojima kennt und vielleicht auch Death Stranding gespielt hat, weiß, dass es in diesem Universum eine Vielzahl an spezifischen Vokabeln, Phrasen und Ereignissen gibt, die nur in Death Stranding existieren. Worum es genau in dem Film geht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer die Games gespielt hat, wird sicherlich einen leichten Vorteil haben, was das Verständnis dieser Vokabeln und Gegebenheiten angeht. Allerdings sollen auch Neueinsteiger und Zuschauer den Anime-Film anschauen und verstehen können, die die Spiele nicht gezockt haben.