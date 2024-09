Demnächst bei Disney+: Alles steht Kopf 2 hat einen Release-Termin

Mit Alles steht Kopf 2 haben Disney und Pixar einen echten Mega-Hit gelandet, der die internationalen Kinocharts dominiert. Nun hat der Animationsfilm einen offiziellen Starttermin für Disney+.

Update: Der Animationsfilm Alles steht Kopf 2 erscheint am 25. September auf Disney+. Die Meldung gilt zwar für die USA, allerdings sollte der Film an diesem Tag auch parallel in Deutschland abrufbar sein (Quelle: The Hollywood Handle).

Ursprüngliche Meldung vom 01. Juli 2024:

Disney-Erfolg Alles steht Kopf 2 bricht irren Rekord

2023 war kein gutes Jahr für Disney. Mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals hat der erfolgsverwöhnte Konzern einen finanziellen Totalausfall fabriziert. Auch The Marvels konnte an den weltweiten Kinokassen nicht überzeugen. Diese Rückschläge verblassen aber in Anbetracht der neuesten Entwicklungen. So hat Disney mit Alles steht Kopf 2 einen kolossalen Hit gelandet, der seine Konkurrenz regelrecht pulverisiert.



Der offizielle Trailer zu Alles steht Kopf 2 stellt eine neue Emotion vor:

Alles steht Kopf 2 - Trailer 2 Deutsch

Innerhalb von 19 Tagen konnte die Fortsetzung mehr als eine Milliarde US-Dollar einspielen. Damit ist Inside Out 2, wie der Film im Original heißt, nicht nur der bisher erfolgreichste Kinofilm des Jahres, sondern auch der erste Animationsfilm überhaupt, der die Milliarden-Marke in so kurzer Zeit hinter sich gelassen hat. Die Eiskönigin 2 brauchte dafür seinerzeit noch 25 Tage (Quelle: Deadline).



In vielen Ländern, darunter zum Beispiel Brasilien, Ägypten oder auch in der Türkei, ist Alles steht Kopf 2 bereits der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht!

Wann erscheint Alles steht Kopf 2 auf Disney+?

Einen offiziellen Termin für den Release von Alles steht Kopf 2 auf Disney+ gibt es noch nicht. Allerdings hat Pixar-Chef Pete Docter bereits bestätigt, dass der Film mindestens 100 Tage im Kino laufen wird (Quelle: DigitalSpy).



Streaming-Fans müssen sich also bis Mitte oder sogar Ende September gedulden, um die Fortsetzung auf den heimischen Bildschirmen genießen zu können.



Sollte Alles steht Kopf 2 allerdings einen besonders langen Atem im Kino beweisen, könnte sich der Release auch noch weiter nach hinten verschieben. Wir halten euch auf dem Laufenden.



Wer Disney+ nutzt, der muss folgendes wissen:

