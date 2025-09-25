„Demon Slayer Infinity Castle 2“ startet später, als Fans hoffen

Das Finale der Serie „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ ist in drei Filme aufgeteilt. Der erste Teil läuft derzeit in den Kinos. Da viele Fans ihn bereits gesehen haben, fragen sie sich, wann „Demon Slayer Infinity Castle Teil 2“ erscheinen soll. Im Folgenden beantworten wir es euch und verraten euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

Wichtiger Hinweis: Der Artikel beinhaltet keine Spoiler zum ersten Film der Trilogie. Ihr könnt also beruhigt weiterlesen.

Möglicher Release von „Demon Slayer Infinity Castle Teil 2“

Der erste Teil von „Demon Slayer Infinity Castle“ läuft derzeit in den Kinos, allerdings nicht in allen. Der Ticketverkauf läuft bereits auf Hochtouren. „Demon Slayer Infinity Castle Teil 2“ soll erst 2027 erscheinen. Das berichten Forbes und Anirave auf X (ehemals Twitter).

Der dritte Teil von „Demon Slayer Infinity Castle“ soll nicht vor 2029 in die Kinos kommen. Damit würde das Ende der Serie nach 10 Jahren, denn sie startete bereits 2019.

Wer den ersten Film bereits gesehen hat, kann bestätigen, dass die Qualität der Produktion und der Animationen sehr hoch ist. Das erklärt auch, warum die nächsten beiden Teile so lange auf sich warten lassen.

Die oben genannten Release-Jahre sind jedoch noch nicht von offizieller Seite bestätigt. Sie können sich somit noch ändern. Sobald es korrekte Details gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Wann kommt „Demon Slayer Infinity Castle“ auf Crunchyroll?

Einige Fans möchten gar nicht ins Kino, sondern wollen ihn lieber gemütlich zu Hause vom Sofa aus sehen. Darum fragen sie sich, wann der erste Film der Trilogie auf Crunchyroll kommt.

Der Streaming-Dienst hat sich bisher noch nicht zum Release geäußert. Es dürfte etwa 6 bis 12 Monate dauern, bis der erste Teil von „Demon Slayer Infinity Castle“ bei Crunchyroll erscheint. Das ist aber derzeit reine Spekulation. Sobald es weitere Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.