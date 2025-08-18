„Demon Slayer Infinity Castle“: Tickets kaufen und Kino finden

Der Ticketverkauf „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ hat gestartet, allerdings zeigen nicht alle Kinos den heiß erwarteten Film. Hier verraten wir euch, wie ihr Tickets kaufen und wo ihr den Film sehen könnt.

Kinos finden und Tickets kaufen

Mit dem Start des Ticketverkaufs von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ stellen sich viele Zuschauer die Frage, in welchen Kinos der Film läuft. Mit dem Sony Kinofinder findet ihr ganz einfach heraus, wo sich das nähst gelegene Kino von euch befindet. Klickt auf den beigefügten Link, um zum Kinofinder zu kommen.

Gebt dort eure Stadt und eure gewünschten Filter ein. Danach erhaltet ihr eine Übersicht über die Kinos, in denen „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ läuft. Klickt dort auf eure Wunschvorstellung, hierdurch werdet ihr direkt zur gewünschten Seite weitergeleitet, wo ihr die Tickets kaufen könnt.

Keine Staffel 5, sondern drei neue Filme

Es erscheint keine „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ Staffel 5 im klassischen Sinne. Das ist jedoch kein Grund zur Traurigkeit, denn der Anime wird anderweitig fortgesetzt und zu Ende gebracht.

Nach der letzten Episode von „Demon Slayer“ Season 4, die den Hashira-Trainings-Arc zeigt, steht nun offiziell fest, dass zwar keine weitere Staffel erscheint, dafür aber drei Filme, die die Serie zu Ende bringen werden. Also ein ähnliches Vorgehen wie bei „Haikyu!!“.

Die Filmtrilogie „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ ist bereits in Produktion und adaptiert den finalen Arc vom beliebten Manga, der die letzte Schlacht im „Infinity Castle“ gegen Muzan Kibutsuji und die zunehmenden Monde zeigt. Alle vorherigen Arcs könnt ihr euch weiterhin auf Deutsch und im Original mit Untertitel auf Crunchyroll anschauen.

Release und neuer Trailer von Demon Slayer Infinity Castle

Eigentlich sollte der Film „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ am 25. September 2025 starten. Nun steht allerdings fest, dass der Release bereits am 18. September 2025 sein wird, also eine Woche früher und fast zeitlich mit Film zu Chainsaw Man.

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ kommt auf Japanisch mit deutschen Untertiteln wie auch mit deutscher Synchronisation ins Kino. Der neue Trailer zeigt die ersten Szenen:

Bei „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ führt Haruo Sotozaki (unter anderem „Demon Slayer The Movie: Mugen Train“) im Produktionsstudio Ufotable Regie. Akira Matsushima (unter anderem „When They Cry: Kai“) fungiert dabei als Charakterdesigner und Chief Animation Director. Yuki Kajiura und Go Shiina komponieren weiterhin die Musik.

