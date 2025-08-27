Der beste Marvel-Film seit Jahren ist ab sofort bei Disney+ im Abo

Wer Marvels Thunderbolts im Kino verpasst hat, der kann den Action-Thriller jetzt auch zu Hause schauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 27. August 2025: Der Marvel-Kracher Thunderbolts ist ab sofort im Programm von Disney+ enthalten. Abonnenten können sich den Film also ohne zusätzliche Kosten ansehen.

Anzeige

Ursprünglicher Artikel vom 5. Juli 2025:

Trotz positiver Resonanz war der Action-Kracher Thunderbolts kein kommerzieller Erfolg für Marvel. Jetzt könnte die Heimauswertung aber nochmal ordentlich Geld in die Kassen spülen, denn ab sofort könnt ihr euch den Superhelden-Film über Amazon digital ausleihen oder kaufen. Die Kosten belaufen sich auf 15,99 Euro oder 19,99 Euro für die UHD-Fassung:

Anzeige

Wann erscheint Thunderbolts bei Disney+?

Geduldige Kunden von Disney+ können sich entspannt zurücklehnen. Noch ist Thunderbolts zwar nicht über den Streamingdienst erhältlich, aber das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Erfahrungsgemäß erscheinen Marvel-Blockbuster circa drei Monate nach Kinostart bei Disney+ im Abo. Dieser Logik nach müsste Thunderbolts im August ins Programm aufgenommen werden.

Übrigens: In Großstädten läuft der Film sogar noch vereinzelt im Kino. Wer diese Chance nutzen will, der sollte sich aber beeilen. Im Juli startet mit The Fantastic Four: First Steps bereits der nächste MCU-Film im Kino. Spätestens dann wird Thunderbolts ganz aus den hiesigen Kinosälen verschwinden.

Presse und Publikum lieben Thunderbolts

Für die Kritiker und Fans ist Thunderbolts einer der besten Marvel-Filme seit dem großen Finale gegen Thanos in Avengers: Endgame. Das bestätigen auch die Pressestimmen, die zu 88 Prozent positiv ausfallen und das bei über 350 Bewertungen (Quelle: Rotten Tomatoes). Unsere umfangreiche Filmkritik beschäftigt sich vor allem mit den Gründen dafür, warum sich der neueste Marvel-Film von seinen Vorgängern abhebt.

Anzeige

Wer im kommenden Jahr Avengers: Doomsday sehen will, der kommt um Thunderbolts nicht drumherum. Der Film hat elementare Story-Beats, die unmittelbar auf das große Finale von Phase 6 einzahlen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.