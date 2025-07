Der beste Superman aller Zeiten? So fällt das Urteil der Presse zum neuen Comic-Film aus

Wie gut ist der neue Superman-Film? Erste Stimmen sprechen von einem phänomenalen Sommer-Blockbuster.

Update vom 9. Juli 2025: Der neue Superman-Film überzeugt 86 Prozent aller Kritiker. Damit schneidet der Neustart aktuell genauso gut ab, wie der erste Film mit Christopher Reeve von 1978 (Quelle: Rotten Tomatoes).

Ursprünglicher Artikel vom 8. Juli 2025:

Am 10. Juli startet mit Superman einer der meisterwarteten Filme des Jahres im Kino. Schon jetzt gibt es aber erste Stimmen, Reaktionen und Einschätzungen zum neuen Film von James Gunn (Guardians of the Galaxy). Wir fassen die wichtigsten Eindrücke zusammen und verraten, ob sich der Weg ins Kino für euch lohnt.

Ist das der beste Superman-Film aller Zeiten?

Die Mehrheit der Zuschauer sieht in dem Film einen überaus gelungenen Neustart für das DC-Filmuniversum. Dabei wird vor allem die Nähe zur Comic-Vorlage gelobt, sowie die hoffnungsvolle und farbenfrohe Tonalität, die sich massiv von der düsteren Aura der bisherigen DC-Filme abhebt. So schreibt Filmkritiker Erik Davis:

James Gunns Superman ist der perfekte Superheldenfilm und ein großartiger Start für die neuen DC Studios. Er ist groß, hell, aufregend, voller Hoffnung und verliert nie seinen Sinn für Wunder. Es fühlte sich an, als würde man ein Comicbuch aufreißen und sich an seiner wilden, chaotischen Fantasie ergötzen. Ich habe es geliebt! (Quelle: @ErikDavis

Besonders erstaunlich: Auch scharfe Gunn-Kritiker, wie die bekannte Film-Bloggerin Grace Randolph, berichten überschwänglich:

Das ist der bisher beste Superman-Film. Wenn James Gunn aus dem Weg geht und seine Arbeit für sich selbst sprechen lässt, ist es unglaublich. Der Film ist nicht perfekt, aber verdammt nah dran und hat mich zu einer Gläubigen von Gunns DC-Universum gemacht. (Quelle: @GraceRandolph

So oder so ähnlich lesen sich die meisten Reaktionen auf den neuen Superman-Film. Es gibt zwar auch negative Stimmen, die Superman als Vollkatastrophe beschreiben – allerdings sind einige dieser Reviews reiner Rage Bait, also der Versuch gezielt Empörung zu verursachen.

Was einheitlich für viele Diskussionen sorgt, ist der Humor. Der neue Superman-Film ist Gunn-typisch etwas albern und voll mit frechen Sprüchen. Hier gilt offenbar, wer die Guardians-Filme mochte, wird auch diesen Film lieben. Waren Star-Lord und Co. euch bereits zu doof, werdet ihr euch auch hier mit dem Humor schwertun. Das ist aber letztendliche eine Frage des Geschmacks.

Wie gut schneidet Superman im Rating ab?

Noch gibt es übrigens keinen Score auf Seiten wie Rotten Tomatoes oder Metacritic, da bisher nur das Embargo für Social-Media-Reaktionen gefallen ist. Die umfangreichen Filmkritiken der Fachpresse werden innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet. Wir werden den Artikel entsprechend updaten.