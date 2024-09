Der Herr der Ringe: Der neue Film macht einen schweren Fehler

Fans von der Herr der Ringe können sich auf ein großes Comeback freuen. Die Rückkehr von Ian McKellan als Gandalf bereitet mir allerdings große Sorgen: Das Fantasy-Franchise verlässt sich zu sehr auf Nostalgie.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Gandalf ist zurück: Aber ist das eine gute Idee?

Der Herr der Ringe kommt zurück ins Kino. Jetzt bestätigt Ian McKellan gegenüber Big Issue, dass auch Gandalf im Film mit dem Titel Die Jagd nach Gollum auftauchen wird. Der 85-Jährige soll sogar wieder in die Robe des grauen Zauberers schlüpfen.



Einen Termin zum Drehstart scheint es aktuell noch nicht zu geben, genauso wenig wie ein Drehbuch. Auch McKellan selbst gibt da zu, dass sich Warner Bros. besser beeilen sollte (Quelle: Big Issue).



Die genaue Geschichte für Die Jagd nach Gollum steht noch nicht fest – es ist aber davon auszugehen, dass es um eine Side-Quest von Aragon geht, der von Gandalf beauftragt wird, nach dem ehemaligen Ringträger zu suchen.

Die Ankündigung von Ian McKellan als Gandalf bestätigt meinen Eindruck, dass aktuelle Mittelerde-Projekte wie besessen davon sind, sich auf die Trilogie von Regisseur Peter Jackson zu berufen. Die wird immerhin von den Fans zurecht geliebt und jedes neue Abenteuer bekommt gleich einen Bonus durch Nostalgie.



Besonders transparent war das beim ersten Trailer für den Anime-Film Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim. Der beginnt doch tatsächlich mit Szenen aus den alten Filmen. Den Fans wird praktisch ins Gesicht gebrüllt: „Das kennt ihr doch! Das liebt ihr doch! Dann müsst ihr den neuen Film auch lieben!“

Schaut euch hier den Trailer an:

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim - Trailer Deutsch

Der Herr der Ringe: Neue Filme müssen auch neu sein

Auch ich würde McKellan liebend gerne im neuen Film sehen, vielleicht in einem Cameo-Auftritt. Ihn aber wieder in einer größeren Rolle zu casten ist absolut verrückt. Bis zum Drehstart dürfte der Schauspieler näher an der 90 sein als an der 85.



Wenn das Fantasy-Franchise weiter relevant sein will, wird es endlich Zeit, sich von der alten Trilogie zu lösen und etwas Neues aufzubauen. Das bedeutet auch, neue Schauspieler für alte Rollen casten. Die kommenden Filme müssen sich frisch anfühlen und nicht wie Schatten, die sich an einem 20 Jahre alten Meisterwerk laben.

