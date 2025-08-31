Der Kultfilm „Die Goonies“ hat sie berühmt gemacht – so sehen die Darsteller 40 Jahre später aus

Was wurde aus den Goonie-Kindern?© Warner Bros. / Bearbeitung: GIGA 1 / 5

Was wurde aus Mikey, Data, Mouth und Chunk? In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch die Goonies-Schauspieler und was sie heute machen.

Wer liebt diesen Film nicht: Die Goonies. Der Kultfilm von 1985 wird auch 40 Jahre nach seinem Release immer wieder rausgeholt und diskutiert. Aber was ist eigentlich aus den Kindern geworden, die einst losgezogen sind, um den legendären Schatz vom Einäugigen Willie zu finden?