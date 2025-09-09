„Der Milliardärsbunker“ – alle Infos zur neuen Serie

„Der Milliardärsbunker“ ist die neue Thrillerserie mit Endzeitcharakter. Alle Infos zur ersten Staffel gibt es hier.
Starttermin von „Der Milliardärsbunker“
„El refugio atómico“ ist der spanische Originaltitel der neuen Serie. Die erste Staffel von „Der Milliardärsbunker“ startet am 19. September auf Netflix. Alle acht Episoden erscheinen zeitgleich im Stream.
Darum geht es in „Der Milliardärsbunker“
Die Serie beginnt mit dem dystopischen Szenario eines dritten Weltkrieges. Während für den Großteil der Menschheit das Endzeitszenario beginnt, versammeln sich die reichsten Menschen in einem unterirdischen Luxus-Bunker.
Über Monitore beobachten sie das Chaos auf der Oberfläche. Aber auch im Bunker nehmen die Spannungen zu, denn alte Bekanntschaften und Konflikte werden auf begrenztem Raum ohne Fluchtmöglichkeit zum Problem. Mitten im Luxus nimmt die Gefahr zu.
Im Trailer könnt ihr einen ersten Eindruck der neuen Serie bekommen:
Der Cast
Der Cast besteht zu einem Großteil aus spanischen Schauspielern und international (noch) wenig bekannten Namen:
- Miren Ibarguren spielt Minerva
- Joaquín Furriel spielt Guillermo
- Natalia Verbeke spielt Frida
- Alícia Falcó spielt Asia
- Pau Simon spielt Max
- Carlos Santos spielt Rafael
- Montse Guallar spielt Victoria
- Álex Villazán spielt Ciro
- Agustina Bisio spielt Mimi
- Alicia Fernández spielt Julia
- Eleazar Ortiz spielt Antonio
- Alvise Rigo spielt Luca
Hintergrund zur Serie
„Der Milliardärsbunker“ ist die neue Serie von Álex Pina und Esther Martínez Lobato, den Machern hinter der Erfolgsserie „Haus des Geldes“, die seit 2017 eine internationale Fangemeinde aufgebaut hat.
Die Idee hinter der Serie erinnert zum Teil an das Konzept der amerikanischen Serie „Fallout“, die auf dem gleichnamigen Computerspiel basiert. Hierbei verlässt eine junge Frau den unterirdischen Bunker, in dem sie groß geworden ist und begegnet an der postapokalyptischen Oberfläche Lügen und Gefahren.