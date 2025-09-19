Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. „Der Milliardärsbunker“: Cast, Hintergründe und weitere Infos zur Netflix-Serie

Lena Bremer
Lena Bremer,
2 min Lesezeit
Netflix-Serie „Der Milliardärsbunker“
Die Reichen versammeln sich in einem Luxusbunker. (© Netflix / Bildbearbeitung GIGA)
„Der Milliardärsbunker“ ist die neue Thrillerserie mit Endzeitcharakter. Alle Infos zur ersten Staffel gibt es hier.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Start für „Der Milliardärsbunker“
  2. 2.Darum geht es in „Der Milliardärsbunker“
  3. 3.Der Cast
  4. 4.Hintergrund zur Serie

Start für „Der Milliardärsbunker“

„El refugio atómico“ ist der spanische Originaltitel der neuen Serie. Die erste Staffel von „Der Milliardärsbunker“ könnt ihr seit dem 19. September auf Netflix sehen. Alle acht Episoden sind zeitgleich im Stream erschienen.

„Der Milliardärsbunker“ auf Netflix streamen

Darum geht es in „Der Milliardärsbunker“

Die Serie beginnt mit dem dystopischen Szenario eines dritten Weltkrieges. Während für den Großteil der Menschheit das Endzeitszenario beginnt, versammeln sich die reichsten Menschen in einem unterirdischen Luxus-Bunker.

Über Monitore beobachten sie das Chaos auf der Oberfläche. Aber auch im Bunker nehmen die Spannungen zu, denn alte Bekanntschaften und Konflikte werden auf begrenztem Raum ohne Fluchtmöglichkeit zum Problem. Mitten im Luxus nimmt die Gefahr zu.

Im Trailer könnt ihr einen ersten Eindruck der neuen Serie bekommen:

Poster
Der Cast

Der Cast besteht zu einem Großteil aus spanischen Schauspielern und international (noch) wenig bekannten Namen:

Schauspieler

Rolle

Miren Ibarguren

Minerva

Joaquín Furriel

Guillermo

Natalia Verbeke

Frida

Alícia Falcó

Asia

Pau Simon

Max

Carlos Santos

Rafael

Montse Guallar

Victoria

Álex Villazán

Ciro

Agustina Bisio

Mimi

Alicia Fernández

Julia

Eleazar Ortiz

Antonio

Alvise Rigo

Luca

Hintergrund zur Serie

„Der Milliardärsbunker“ ist die neue Serie von Álex Pina und Esther Martínez Lobato, den Machern hinter der Erfolgsserie „Haus des Geldes“, die seit 2017 eine internationale Fangemeinde aufgebaut hat.

Die Idee hinter der Serie erinnert zum Teil an das Konzept der amerikanischen Serie „Fallout“, die auf dem gleichnamigen Computerspiel basiert. Hierbei verlässt eine junge Frau den unterirdischen Bunker, in dem sie groß geworden ist und begegnet an der postapokalyptischen Oberfläche Lügen und Gefahren.

