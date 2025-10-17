„Der Milliardärsbunker Staffel 2“: Das erwartet euch nach dem atemlosen Finale

Die spanische Netflix-Serie „Der Milliardärsbunker“ hat euch mit einem fesselnden Finale zurückgelassen. Wir verraten euch, was über eine zweite Staffel bekannt ist und wie die Macher die Story noch spannender machen wollen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der große Betrug und eine Flucht ins Ungewisse

Achtung: Im folgenden Abschnitt gibt es Spoiler zum Ende der ersten Staffel!

Ihr erinnert euch: Die vermeintliche Apokalypse war eine Lüge. Die Geschwister Minerva und Ziro haben das Bunker-Projekt Kimera nur inszeniert, um ihre milliardenschweren Gäste auszunehmen. Mithilfe einer hoch entwickelten künstlichen Intelligenz namens Roxán schnitten sie jeden Kontakt zur Außenwelt ab und trieben ihr falsches Spiel perfide voran.

Anzeige

Im Finale gipfelte alles in der Flucht von Max. Er hatte den Schwindel durchschaut und verließ den Bunker, um Medikamente für die todkranke Mimi zu besorgen – kurz nachdem er über seinen Funk von Asias Liebe zu ihm erfuhr.

Die letzte Einstellung zeigt, wie sich die Tür zur Oberfläche öffnet und sein Gesicht vom Tageslicht erhellt wird. Ob er in eine zerstörte oder intakte Welt tritt, bleibt das größte Geheimnis der ersten Staffel.

Schaut euch in diesem Video von kino.de den Trailer zur ersten Staffel an:

Anzeige

Wird es eine zweite Staffel bei Netflix geben?

Die gute Nachricht: Die Serie ist bei Netflix ein Riesenerfolg und wurde kurz nach ihrem Start die meistgesehene Serie weltweit. Die entscheidende Frage nach der offiziellen Bestätigung einer zweiten Staffel durch Netflix steht zwar noch aus. Angesichts der Popularität ist eine Fortsetzung jedoch sehr wahrscheinlich.

Die Schöpfer der Serie, Álex Pina und Esther Martínez Lobato, die euch auch „Haus des Geldes“ beschert haben, planen bereits konkret weiter. Sie haben verraten, dass der direkte Anschluss an das Finale bereits steht. Für eine zweite Staffel haben sie sich sogar noch mehr Bosheit und Härte vorgenommen.

Was in Staffel 2 auf euch zukommen könnte

Die zweite Staffel wird direkt an die Flucht von Max anknüpfen. Die Macher der Serie haben bestätigt, dass Minerva und Ziro die Bedrohung, die von Max ausgeht, unbedingt neutralisieren müssen. Ihr dürft also damit rechnen, dass sie alles daran setzen werden, ihn aufzuhalten.

Anzeige

Spannend wird auch die Frage sein, wie Max mit der Wahrheit umgeht. Wird er die Behörden einschalten? Wird er versuchen, in den Bunker zurückzukehren, um Asia und die anderen zu befreien? Die Fortsetzung verspricht, die Geschichte in eine noch intensivere und schonungslosere Richtung zu treiben.