„Der Sommer, in dem Hikaru starb“ Staffel 2: Wann kommt Season 2?

Unmittelbar nach dem Staffelfinale ist bestätigt: „Der Sommer, in dem Hikaru starb“ bekommt eine zweite Season. Im Folgenden erfahrt ihr alles Wichtige zu „Der Sommer, in dem Hikaru starb“ Staffel 2.

Hinweis: Der Artikel enthält keine Spoiler. Ihr könnt ruhigen Gewissens weiterlesen.

Release von „Der Sommer, in dem Hikaru starb“ Staffel 2 noch unbekannt

Die erste Staffel von „Der Sommer, in dem Hikaru starb“ startete passend im Anime-Sommer 2025. Nun ist auch bekannt, dass die Fantasy-Horror-Serie eine zweite Staffel erhält. Season 2 befindet sich bereits in Produktion, einen Starttermin oder zumindest ein Release-Fenster gibt es bislang nicht. Sobald es weitere Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Da sich „Der Sommer, in dem Hikaru starb“ Staffel 2 bereits in Produktion befindet, könnte der Release bereits nächstes Jahr sein. Das bleibt vorerst Spekulation.

Die erste Staffel von „Der Sommer, in dem Hikaru starb“, die 12 Episoden umfasst, steht euch im Original mit Untertitel auf Netflix zur Verfügung.

Im Zuge der Ankündigung gibt es bereits einen ersten kurzen Teaser zur zweiten Season der Serie:

Weitere Details noch offen

Die erste Staffel von „Der Sommer, in dem Hikaru starb“ entstand im Studio Cygames Pictures. Drehbuch und Regie übernahm Ryōhei Takeshita (unter anderem „Jellyfish Can't Swim in the Night“ und „Pokémon: Winde aus Paldea“). Dabei war Yūichi Takahashi (unter anderem „Blue Giant“) für das Charakterdesign verantwortlich.

Ob sie auch an der zweiten Staffeln mitarbeiten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald es weitere Details gibt, aktualisieren wir den Artikel. „Der Sommer, in dem Hikaru starb“ Season 2 wird erneut vom Studio Cygames Pictures produziert. Alles andere wäre überraschend, da das Studio bereits die erste Staffel umgesetzt hat und ein Wechsel zwischen Staffeln selten vorkommt.