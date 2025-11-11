Deutsche Netflix-Kunden bekommen nicht genug: 20 Jahre alte Serie startet gerade voll durch

Diese beliebte Serie hat mehr als 100 Folgen hervorgebracht.

Manche Serien altern einfach nicht. So lässt es sich dann auch erklären, dass die 20 Jahre alte Show Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn aktuell zu den gefragtesten Serien in Deutschland gehört (Quelle: JustWatch).

Weeds wird überraschend zum Chartstürmer

Wer die Tage einen Blick auf die deutschen Streaming-Charts wirft, der sieht vor allem brandeue Produktionen auf den vordersten Plätzen. Darunter Neueinsteiger wie Pluribus (Apple TV) oder Es: Welcome to Derry (Sky / WOW). Eine echte Chart-Überraschung ist aber Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn.

Die Geschichte um eine alleinerziehende Mutter, die anfängt, in der Nachbarschaft Drogen zu verkaufen, gehörte früher zu den Dauerbrennern im Fernsehen. Ganze 8 Staffeln wurden zwischen 2005 und 2012 produziert. Wer also heute ganz frisch einsteigt, der hat einiges vor sich.

Weeds könnt ihr euch entweder über Netflix anschauen oder aber über den Amazon-Prime-Channel Lionsgate+. Die ersten 7 Tage sind für Neukunden gratis. Allerdings müsst ihr schon ganz schön sportlich unterwegs sein, um alle 102 Folgen in der Zeit zu schauen – vorausgesetzt ihr wollt nicht extra zahlen.

So bewerten Presse und Publikum die Serie

Falls ihr noch nicht überzeugt seid: Auf der Plattform Rotten Tomatoes bewerten 80 Prozent aller Zuschauer die Serie positiv. Dabei werden vor allem die ersten Staffeln hervorgehoben – Staffel 2 hält sogar einen perfekten Score.

Das Empire Magazine schrieb seinerzeit über die erste Staffel:

Mit einer Prise Skurrilität, aber fest in der Realität verankert, ist „Weeds“ die intelligenteste Serie mit weiblichen Hauptfiguren seit Jahren. (Quelle: Empire Magazine

Die letzten Staffeln von Weeds werden dagegen durchwachsen aufgenommen (Quelle: Rotten Tomatoes).

